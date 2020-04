Le jeu du crapaud, ou “juego del sapo” en espagnol, est un jeu d’adresse très populaire en Argentine. Nous vous dévoilons son histoire et ses règles.

Détail d’un jeu du crapaud. Source: Pixabay

Le jeu du crapaud, un héritage Inca?

Certains attribuent l’origine de ce jeu à une ancienne légende inca. En effet, dans cette culture, les crapauds étaient vénérés pour leurs pouvoirs magiques. Les jours de fête, on jetait des pièces d’or dans les lacs. Si un crapaud sautait et mangeait la pièce, celle-ci se transformait en or et le tireur avait alors droit à un vœu. En hommage à tant de souhaits qui se sont réalisés, le roi Inca aurait ordonné la construction d’un grand crapaud d’or, avec lequel toute la royauté se serait ainsi amusée. C’était un jeu de suspense et d’adresse, où la danse et la joie se mêlaient dans un seul rite : PUKLLAY SAPU (jouer au sapo).

Description du jeu

Ce jeu que l’on retrouve dans plusieurs pays d’Amérique latine et en Espagne est cependant connu sous différents noms. Jeu de la grenouille (en Espagne), du crapaud (au Pérou, en Équateur, en Bolivie et en Argentine), du Pukllay Sapu en quechua ou simplement de la grenouille (en Colombie). C’est un jeu de lancer de précision où l’on essaie d’introduire un certain nombre de jetons de fer (en Espagne et en Bolivie ) ou de bronze ( au Pérou et en Argentine ) dans les multiples trous que présente la table de la grenouille ou du crapaud. Certains d’entre eux présentent néanmoins des obstacles qui rendent difficile un lancer précis.

La table est le plus souvent en bois, mais il y en a aussi en métal. Dans la partie supérieure, il y a plusieurs trous, au centre un crapaud ou une grenouille assis la bouche ouverte, devant lui un moulin, sur les côtés deux ponts et deux trous, et derrière lui trois trous. Le jeu va en général jusqu’à un score de dix. Si la pièce entre dans la bouche de la grenouille, le tireur obtient alors le score maximum.

Jeu du crapaud. Source: Pinterest

Règles du jeu

Jetons : 10 disques, ifs ou anneaux de bronze ou de fer.

Nombre de joueurs : illimité (minimum 2)

Score gagnant : Comme convenu par les participants.

Trous valides : la bouche du crapaud ou de la grenouille et les trous circulaires sur le dessus ou la surface de jeu. Les conteneurs frontaux ne font pas partie du jeu. Il servent à déterminer le score en fonction du trou valide par lequel les jetons sont entrés.



Chaque joueur lance les jetons, pièce par pièce, consécutivement, après son tour, on comptabilise le score atteint.

Cependant, on comptabilise seulement les jetons introduits dans les trous valides.

Les joueurs tirent à tour de rôle jusqu’à obtenir un score égal ou supérieur à celui convenu. Si, à la fin du tour, un ou plusieurs joueurs ont égalé ou dépassé le score convenu, le joueur ayant le score le plus élevé gagne. En cas d’égalité, un nouveau tirage au sort est effectué parmi les finalistes.

Une fois que les jetons ont été lancés, ils ne peuvent plus être lancés, quel que soit l’endroit où ils sont tombé



Il est interdit de s’approcher, de distraire ou de traverser lorsqu’un joueur lance.

Un joueur obtient le score le plus élevé en plaçant un jeton dans la bouche de la Grenouille. Si cela se produit, le joueur crie alors : Sapo !

Maintenant que vous savez tout sur le juego del sapo… à vous de jouer!

