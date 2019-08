Ce parc est l’une des réserves naturelles les plus belles et singulières de la Patagonie. C’est également l’un des habitats naturels protégeant des espèces en voie d’extinction, comme le huemul et le pudú. Le parc Lago Puelo protège un environnement naturel unique et est en contact avec la frontière chilienne.

Le Lago Puelo dans la province de Chubut

Le parc Lago Puelo

Avant, la réserve Lago Puelo faisait partie du parc national Los Alerces. Puis, en 1971, le parc est devenu indépendant, et qui s’étend sur 27 674 hectares. L’origine du nom du parc, Lago Puelo, vient des Mapuches Puel et signfie Eau.

Le Lago Puelo a la particularité d’être dans une zone de transition entre la forêt andine patagonienne et la forêt valdivienne. C’est pourquoi c’est comme un laboratoire génétique où l’on peut trouver des spécimens uniques. Comme dans le cas de plantes qui présentent des mutations pour s’adapter à l’autre.

Des découvertes ont également été faites en ce qui concerne la faune. Et diverses recherches sont actuellement menées dans différents pays. L’une d’elles, en 1999, fut découverte un spécimen d’amphibien, unique au monde, une grenouille nommée Eupsophus emiliopugini.

La grenouille : Eupsophus emiliopugini

Le lago Puelo

Dans ce secteur, la chaîne de montagnes a subi des changements résultant de l’action des glaciers. Le miroir turquoise du lac qui donne son nom à cette zone protégée doit sa couleur incroyable aux sédiments d’immenses champs glaciaires et de petits vents situés dans les rivières naissantes du Turbio, Azul et Epuyén. À travers les rapides et le fleuve Puits, le lac se jette dans l’océan Pacifique et est encadré par d’imposantes collines comme le Très Picos et le Vanguardia, avec de beaux glaciers suspendus.

Le climat

La température est froide et humide pendant l’automne et l’hiver. Mais au printemps et pendant l’été, le climat est très agréable. De plus, les eaux turquoises sont chauffées par le soleil pour nous laisser entrer profiter de l’eau.

La flore

Cette réserve naturelle possède des caractéristiques qui la rendent unique en Patagonie. En raison de sa faible altitude au-dessus du niveau de la mer (seulement 200 mètres), de son environnement géographique et de sa formation géologique, ce site possède de nombreuses espèces de flore endémique. Ainsi qu’un paysage magnifique et un climat exceptionnel.

On retrouve, le noisetier (Gevuina avellana) l’ulmo (eucryphia cordifolia), le tique ou olivier (Aextoxicon punctatum) et le lingue (persea lingue).



La faune

Parmi les espèces animales, on peut trouver des oiseaux comme le picaflor rubí et le canard des torrents. Des mammifères comme le huemul et le singe de montagne. On y trouve aussi la grenouille vert-doré.

Sa flore et sa faune se développent ainsi en harmonie avec un climat plus doux que celui des autres parcs patagoniens.

Parc national Lago Puelo

Comment y aller ?

Vous pouvez vous y rendre en voiture, de Bariloche, par RN 40 jusqu’à El Bolson et RP 16 jusqu’à la zone du parc (145 km). À partir du Esquel, par RN 40, RN 258 et RP 16 (155 km).

Sinon, la localité de Lago puelo, à 4 km, reçoit quotidiennement des autobus de Bariloche ou de Esquel.

