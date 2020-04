Vous avez toujours rêvé de jouer au truco argentin, l’un des jeux de carte emblématiques en Argentine? Mais vous n’avez jamais osé car il vous semblait trop compliqué? Nous vous dévoilons les règles de base pour pouvoir vous lancer!

Les quatre couleurs du jeu de carte espagnol source: pinterest

D’oú vient-il?

Le truco, ou truco argentin, est un jeu de cartes créé il y a près de 200 ans en Espagne, dans différentes villes de la région de Valence et de Catalogne. Il se joue à partir des cartes espagnoles, un jeu de 48 cartes de quatre couleurs : or, coupe, épée et massue.

On joue au truco depuis l’époque coloniale, notamment en Argentine, au Chili et dans le sud du Brésil. L’une de ses caractéristiques de base est qu’il se joue avec 40 cartes du jeu espagnol, puisque les 8, les 9 et les jokers sont éliminés.

Règles du Truco argentin

MISE EN PLACE

On peut y jouer à deux, à quatre (deux paires en compétition) mais également à six (avec deux équipes de 3 membres chacune). En gros, le tour est joué à 30 points répartis en ce qu’on appelle “deux garçons” de 15 points chacun.

DÉROULEMENT DU JEU

Il est joué sur la table dans le sens des aiguilles d’une montre. À chaque tour, chaque joueur a 3 cartes. Trois mains d’une carte par joueur seront joués. Chaque joueur ou chaque équipe défausse ses cartes les unes à coté des autres afin de voir toutes les cartes jouées par tous les joueurs.

Qui gagne le tour ? Toujours celui qui gagne 2 des 3 mains de cartes, dans n’importe quel ordre. Ou l’équipe qui gagne la première main en cas d’égalité dans la deuxième ou la troisième main.

À la fin de chaque tour, chaque équipe comptabilise son nombre de points. On mélange alors le jeu complet et le joueur à la gauche du joueur précédent distribue, toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. Chacune de ces mains a, à son tour, deux possibilités d’addition de points qui découlent de la flor, de l’envido et du truco.

LA FLOR

Il est obligatoire de la « chanter » (de l’annoncer). C’est lorsqu’un joueur reçoit trois cartes de la même couleur, il obtient alors 3 points. Si un adversaire a également trois cartes de la même couleur, il peut aussi chanter la flor, celui qui a les cartes les plus fortes obtient 4 points.

L’ENVIDO

Il n’est pas obligatoire de l’annoncer. En revanche il ne peut être joué que lorsqu’aucune flor n’a été chantée. L’envido est toujours chanté en première main. Et il survient lorsque vous avez deux cartes de la même couleur. Si l’équipe adverse refuse l’envido, le chanteur obtient 1 point. Mais si l’équipe adverse accepte l’envido, l’équipe avec les cartes les plus fortes gagne 2 points.

LE TRUCO

Vous pouvez le chanter ou non, à la deuxième ou troisième main. Si personne ne le chante, l’équipe qui gagne deux des trois mains obtient un point. Lorsque le tour est chanté et accepté, le gagnant de deux des mains obtient 2 points.

Valeurs des cartes

Voici la valeur des cartes du truco argentin, par ordre décroissant d’importance, (c’est-à-dire que chaque carte vue dans ce tableau bat celle du dessous), est la suivante :

As d’épée.

As de massue.

7 d’épée

7 d’or

Les 3

Les 2

As d’or et de coupe

Les 12 (ou rois).

Les 11 (ou cavaliers).

Les 10 (ou valets).

Le 7 de coupe et le 7 de massue

Les 6

Les 5.

Les 4.

À vous de jouer!

