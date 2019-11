L’immensité et la diversité du territoire permettent une grande diversité des animaux en Argentine. En effet, la faune y est extrêmement variée. On compte plus de 1000 espèces présentes ou de passage en Argentine.

Certains animaux ne sont pas présents dans toute l’Argentine mais seulement dans certaines régions. Par exemple, c’est le cas du puma et du condor. Par conséquent, chaque région a ses vedettes : en Patagonie atlantique (manchot, baleines,…), dans le Nord-Ouest (lama, vigogne, guanaco), dans le Nord-Est (carpincho, le plus gros rongeur d’Amérique Latine).

Alors, découvrez quelqu’unes des espèces les plus célèbres et les plus caractéristiques d’Argentine.

Les animaux en Argentine : les mammifères terrestres

Le lama et ses cousins

Il existe quatre sortes de camélidés en Argentine. D’une part, deux domestiqués; lama, alpaga. D’autre part, deux sauvages; vigogne et guanaco.

Tout d’abord, le lama (llama en Argentine – prononcez « chama ») est le plus connu des camélidés. D’ailleurs, il fait parti de la mythologie des Incas et apparaît dans certaines œuvres des civilisations pré-colombiennes. De plus, les menus argentins proposent sa viande. Le lama est très présent dans les Andes et plus particulièrement dans les régions de Salta et de Jujuy.

Ensuite, il y a l’alpaga. Il est célèbre pour sa laine de qualité. Il se trouve dans les régions marécageuses, celle-ci étant plus restreintes en Argentine. Notons que l’alpaga est plus rare que le lama.

Puis on trouve la vigogne, espèce menacée et rare en Argentine. Sa laine, très fine est d’une qualité exceptionnelle et de meilleure qualité que celle du lama et de l’alpaga. Pour cela, il est élevé en semi-captivité dans le Nord-Ouest.

Enfin, le camélidé le plus répandu est le robuste guanaco. Il vit dans les hautes Andes en Patagonie et, plus rarement, dans la Pampa.



Lama – Source : Wikipedia

Les félins

Se distinguent plusieurs types de félins en Argentine. Premièrement, le puma ; très répandu sur le territoire du pays. Deuxièmement, le jaguar, qui n’est présent qu’en régions subtropicales boisées dans la Puna et le Nord-Ouest. On trouve également des chats sauvages (ocelot, margay) dans la Province de Corrientes.



Puma- Source : Wikipedia

L’ours à lunettes est celui qui a le plus diminué du fait de l’action des hommes sur le milieu. C’est-à-dire qu’aujourd’hui on en trouve quelqu’uns dans les yungas (forêts humides dans les Andes) des provinces de Jujuy et Salta. Mais avant, l’ours à lunettes était présent jusqu’à la sierra d’Ancasti dans la province de Catamarca.

Comme mammifères on retrouve également des cervidés (huemul et pudú), des tapirs ainsi que des singes (capucin et capybara)

Mammifères marins

Le long du littoral en Patagonie on retrouve des otaries à crinière, loups de mer, éléphants de mer du Sud, otaries de Kerguelen, orques, rorquals, dauphins, des baleines à bosses et baleines franche australe.

Notons que l’idéal est de visiter la Péninsule de Valdés en hiver. En effet, la baleine à franche australe y vit, entre juin et décembre pour se nourrir de planctons et profiter des eaux calmes de la péninsule pour se reproduire. Donc profitez-en !

Sachez qu’il est possible

d’admirer les baleines franche australe depuis un bateau et

depuis un et d’aller nager avec les loups de mer, et ce pendant toute l’année !



Baleine à franche australe- Source : Wikipedia

Les oiseaux

L’Argentine est LE paradis des ornithologues ! C’est qu’en effet il existe plus de 80 familles d’oiseaux, dont 20 spécifiques à l’Amérique du Sud. Toutes sortes d’oiseaux parcourent le ciel d’Argentine…

Dans la selva tropicale

La selva tropicale est l’endroit rêvé. Autour des Chutes d’Iguazú où se trouve d’innombrables espèces d’oiseaux rares, des toucans, perroquets, martinets, colibris, motmots, moucherolles, trogons…

En Patagonie et dans la pampa

Les oiseaux ont fait de la Patagonie australe leur royaume. Parmi les plus notoires, le fameux manchot de Magellan, les gorfous sauteurs et dorés, mais aussi pétrels, prions, condors, urubus…

Quant aux immenses plaines de la Pampa, on peut y voir des rossignols et des cardinaux rouges.

De par la steppe patagone courent les nandous, et dans les lacs couleur émeraude nagent les canards.

Ensuite, dans les Sierras de los Comechingones, qui s’étendent sur les provinces de San Luis et Córdoba, on voit voler carouges à capuchon, sittelles, falcos et le majestueux condor.

Manchots de Magellan- Source : Georges & Benjamin Bruny – Flickr

A Buenos Aires

A Buenos Aires des centaines d’espèces se partagent le ciel de la grande ville. D’ailleurs, la Réserve Écologique, et ses 350 hectares protégées sont le foyer de plus 250 espèces d’oiseaux.

Poissons

Les rivières de Patagonie sont connues pour les truites et saumons de l’Atlantique, la perche et le pejerrey et les rivières du nord comme le Paraná sont peuplés de boga, dorado, surubí (poisson-chat).

La diversité de poissons se remarque aussi dans les restaurants. De fait, on y sert du merlu, du maigre et comme crustacés des moules, calamars, araignées de mer et le crabe royal de Patagonie, également appelé le Centolla.

Reptiles

On retrouve des caïmans dans les marécages du Nord-Est. De la même manière qu’on peut en voir dans les étangs des Esteros del Iberà. De plus, il y a des serpents dans régions subtropicales. Mais ils sont rares dans le nord de la Patagonie.

Où voir la grande diversité d’animaux en Argentine

