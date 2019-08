On pense que l’alimentation des Argentins se compose de boeuf et de boeuf. Et bien sachez que l’agriculture du pays offre une multitude de produits, associés à une riche tradition culinaire et à quelques innovations.

Les entrées typiques d’Argentine

Empanadas de carne

Les Empanadas

La petite reine qui allie délice, pratique, rapidité et enchante tous les palais. Une pâte salée fourrée de jambon, fromage, poulet, viande, roquefort ou encore légumes. Les empanadas peuvent être frits ou cuits au four, selon les goûts et régions ! Les plus traditionnelles sont fait de viande, maïs, oignons et fromage.

La provoleta

Cette entrée est faite pour les amoureux de fromage. Le fromage provolone est grillé au four et servi croustillant sur les bords !

Les plats typiques argentins

Asado Argentino

L’asado

Le plat inévitable en Argentine ! La viande est lentement cuite à la braise, vous goûterez à toutes les parts du bœuf. Des intestins aux meilleurs morceaux, comme le bife de lomo. C’est la partie la plus maigre en graisse mais aussi la plus tendre !

La milanesa

La simplicité d’une escalope pannée avec des frites, une combinaison gagnante de tous les jours pour les Argentins ! À déguster également à la Napolitana !

Choripan

Le plat de « rue » par excellence. C’est un type de sandwich préparé avec un savoureux chorizo dans du pain français. Il est également couramment assaisonné de sauce chimichurri. C’est très typique du quartier de la Boca.

Le choripan au chorizo avec du chimuchurri

Le locro

Il est généralement préparé avec du maïs et du zapallo (citrouille) et comprend différentes viandes, généralement le pancetta, le mondongo (estomac de vache) et le chorizo. C’est donc un plat très nutritif et typique pendant l’hiver, qui est cuit à feu doux. Le 25 mai, jour commémoratif de la première patrie, est également commémoré. C’est un plat typique du Nord-ouest argentin.

Locro du Nord-ouest Argentin

Le chimichurri

Cette délicieuse vinaigrette argentine est utilisée pour accompagner les viandes rôties, assaisonner les salades, ou pour faire mariner les poissons. C’est une sauce liquide, légèrement épicée et très épicée. Élaboré à base d’huile, de vinaigre, de persil, d’origan, de poivre, de piment et d’autres épices, le chimichurri améliore grandement le goût des viandes. Et oui, ça change du ketchup !

La vinaigrette Chimichurri

Les desserts préférés des argentins

Dulce de leche

Le dulce de leche argentin est connu dans le monde entier pour être l’un des meilleurs. Il est fait avec du lait, du sucre et de la vanille. Ces ingredients sont cuits jusqu’à obtenir un caramel doux, épais, brillant et très sucré. Et en plus, on en trouve pratiquement partout, dans tous les desserts !

Flan au dulce de leche

La vérité, c’est que n’importe quel plat ou dessert accompagné de dulce de leche enchante les argentins, mais la combination avec les délicieux flans faits maison est exquise !

Flan casero con dulce de leche

Les alfajores

Les alfajores sont un autre dessert très typique qui consiste en plusieurs biscuits reliés entre eux par un rembourrage caramélisé. Généralement du dulce de leche et trempés dans du chocolat.

Alfajores de Argentina

Le vigilante

Un étrange mélange de fromage et de pâte de fruit. Un classique argentin à tester absolument !

Facturas & medialunas

Qui ne connaît pas les croissants et autres petits gâteaux pour le matin ? Et bien, les argentins en raffolent ! Et vous en retrouverez partout.

Les boissons

Yerba Mate

Le mate

Rien de plus typique que le célèbre mate ! Cette boisson, très consommée l’est même plus que le café ou le thé en Argentine ! Les Argentins consomment en moyenne 100L de maté par an et par personne. De plus, l’Argentine est le plus grand consommateur, producteur et exportateur, dominant ainsi le marché de la yerba mate !

Le fernet

C’est une boisson italienne et non pas argentine, mais très répandue dans le pays tout de même ! Le Fernet, en terme de composition, c’est essentiellement des herbes. De la myrrhe, de la rhubarbe, de la camomille, de la cardamome et du safran, entre autres. De plus, tout ça est macéré dans de la liqueur de raisin.

Fernet de la marque Branca

Le vin

Vous avez certainement entendu parler du fameux Malbec Argentin. Et bien, sachez que ce vin à été élu meilleur vin en France en 2019. Il est impératif de dégustez les vins argentins !

