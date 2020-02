En vous baladant dans les rues des villes d’Argentine, vous avez sûrement pu observer à de nombreuses reprises le drapeau argentin. On le rencontre en effet à côté de monuments, dans des restaurants, ou encore aux balcons des appartements. Vous le voyez mais ne savez ce que signifie l’emblématique soleil au centre de celui-ci ? Ou même pourquoi les couleurs bleu et blanc ? Argentine-info vous dévoile aujourd’hui tous les secrets du drapeau argentin !

Drapeau argentin – Wikimédia

L’histoire du drapeau

Le drapeau argentin, a été conçut par le général Manuel Belgrano en 1812. Il est constitué de deux bandes bleu ciel horizontales séparées d’une bande blanche. Au centre du drapeau, se trouve un soleil doré, le Sol de Mayo (Soleil de mai), rappelant le dieu du soleil Inca, Inti.

La légende voudrait que Manuel Belgrano créa ce drapeau en regardant le soleil devant les côtes du Paraná, depuis la ville de Rosario.

Une explication plus réaliste est que, comme beaucoup d’autres pays d’Amérique Latine et anciennes colonies espagnoles, l’Argentine était contre l’invasion de l’Espagne par Napoléon. Pour montrer leur solidarité avec l’Espagne, les Argentins décidèrent d’utiliser les couleurs des Bourbons, famille à laquelle appartient le roi d’Espagne. Un soleil a été ajouté en son centre, faisant référence au dieu Inca. Ce soleil a une particularité, un rayon sur 2 est droit, et un rayon sur 2 est ondulé. Les rayons droits font penser à sa représentation européenne. Les rayons ondulés quant à eux , font penser à la traditionnelle représentation des Incas.

Les couleurs du drapeau argentin ont aussi une signification politique. Elles rappellent les couleurs de la cocarde que portaient les opposants au régime colonial. Le “Soleil de mai” au centre symbolise la nouvelle ère dans laquelle est entré le pays après son indépendance.

Le drapeau a fait l’objet de différents hymnes et hommages dans lesquels sont célébrés l’Argentine et ses valeurs.

Statut du Général belgrano à Buenos Aires – Wikimédia

Les édifices en honneur au drapeau

Pour fêter dignement les couleurs de l’Argentine, 2 monuments sont incontournables:

Le monument du drapeau est une construction symbolique de la ville de Rosario. Il se situe dans le parc national, à l’endroit exact où le général Manuel Belgrano a hissé pour la première fois le drapeau de l’Argentine, le 27 Février 1812.

Plaza de Mayo, en face de la Casa Rosada à Buenos Aires (siège du gouvernement) se situe la statue équestre de Manuel Belgrano où des célébrations et cérémonies auront lieu en l’hommage de ce personnage qui tient une place importance dans le cœur des argentins.

Une base commune pour l’Amérique latine

De nombreux drapeaux d’Amérique Latine ressemblent au drapeau argentin : en effet, les Provinces unies d’Amérique centrale (République fédérale d’Amérique centrale qui exista de juillet 1823 à 1839) le reprirent en remplaçant le soleil par un autre symbole de liberté (le bonnet phrygien). Depuis, les pays issus de la disparition de cet État fédéral – hormis le Costa Rica – ont conservé un drapeau de ce type. On retrouve ainsi les trois bandes horizontales bleu-blanc-bleu au Salvador, en Uruguay à Honduras et au Nicaragua ; seul le motif central et les nuances de bleus varient.

Le drapeau argentin n’a désormais plus de secrets pour vous !

