Élu le 13 mars 2013, le Pape François (Franciscus en latin) est le premier pape d’Amérique et notamment d’Argentine ! Aujourd’hui Argentine Info vous raconte son histoire.

Première apparition du Pape François en tant que tel – Famvin

Jeunesse du pape francois

Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936, il a donc 84 ans. Originaire de Buenos Aires il y a passé toute son enfance, accompagné de ses deux frères et deux sœurs. Il a étudié au collège Wilfrid Barón de Ramos Mejía (Province de Buenos Aires) en 1949 (13 ans), et ensuite à l’école industrielle E.N.E.T (Escuela Nacional de Educación Técnica) afin d’obtenir son diplome de chimie. Pendant ses études à Buenos Aires, il est subvenu à ses besoins financiers en faisant des ménages dans une usine locale et en travaillant en tant que videur dans un club mal famé.

Il subit en 1957 une ablation de la partie supérieure du poumon droit à la suite d’une pneumonie aiguë avec multiples kystes pulmonaires.

En 1958 (18 ans), il reprend ses études en psychologie. Il enseigne par la suite la littérature dans un collège de Santa Fe puis à Buenos Aires.

De 1967 à 1966, il poursuit des études de théologie à l’université jésuite Del Salvador. Il continue ensuite ses études à la faculté théologique et philosophique San José de San Miguel.

Outre l’espagnol, il parle couramment l’italien (langue de ses parents), l’allemand (langue de ses études de philosophie), le latin et possède des notions de portugais, français et anglais.

Son évolution dans la religion

Le pape François – wikimedia

C’est dans l’église San José que Jorge Mario Bergoglio, à l’âge de dix-sept ans, fait l’expérience « de la miséricorde de Dieu » et qu’« il a eu une révélation divine, pour entrer dans les ordres ». Il s’est senti appelé.

Alors qu’il était fiancé à une jeune femme, il entame une réflexion qui le conduit à rompre ses fiançailles et entrer dans les ordres.

Jorge Mario Bergoglio entre au séminaire de Villa Devoto à la fin de sa formation en chimie, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus, le 11 mars 1958. Il poursuit sa formation spirituelle au Chili avant de revenir à Buenos Aires en 1963.

Il est ordonné prêtre le 13 décembre 1969, par Monseigneur Ramón José Castellano, archevêque de Córdoba.

Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 1992. Il quitte ainsi « l’exil » de Córdoba, à l’âge de cinquante-cinq ans. Le 28 février 1998, il devient archevêque de l’archidiocèse de Buenos Aires.

Le 13 mars 2013 le cardinal est devenu le deux cents vingt-sixième pape de l’Église catholique.

Bergoglio est le premier pape issu des rangs de la Compagnie de Jésus, le premier pape non européen depuis le pape syrien Grégoire III au VIIIe siècle ainsi que le premier issu du continent américain. Il est également le premier pape à prendre le nom de François, nom choisi en mémoire de saint François d’Assise.

Le pape François va bientôt fêter ses 7 ans en tant que tel.

Idéologie et causes à défendre

Les premiers mots du Pape Francois ont été : “le monde doit prendre le chemin de la paix, de l’amour et de la fraternité“.

En Argentine, le Pape a bien montré que ses positions sont très traditionnelles. Il est contre le mariage gay, celui des prêtres, l’avortement. Il compte se pencher sur certaines questions sociales telles que le trafic d’êtres humains, mais surtout étendre le catholicisme et “conquérir plus d’âmes“. Le pape compte également reconquérir les fidèles des Eglises Évangéliques qui sont de plus en plus nombreuses en Amérique Latine.

Il est très admiré en Argentine pour l’aide qu’il apporte aux pauvres. Le pape François considère même que c’est une passion qui l’anime, une passion de la simplicité et une passion du peuple de Dieu. Il a toujours défendu les démunis et a su rester à leur écoute.

Il a refusé ses avantages d’archevêque à Buenos Aires pour vivre dans un petit appartement près de la cathédrale. De plus, il préfère prendre le bus plutôt que la voiture avec chauffeur qui lui était offerte.

Désormais vous savez presque tout sur le l’histoire du pape François, il ne vous reste plus qu’à vous rendre à Buenos Aires pour partir sur ses traces. Sa vie n’aura plus aucun secret pour vous !

