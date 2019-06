Situé entre les lacs Nahuel Huapi et Moreno, venez découvrir l’hôtel Llao Llao. Plus qu’un hôtel, c’est devenu une véritable attraction touristique à quelques kilomètres de Bariloche. Une combinaison parfaite entre une architecture luxueuse et un paysage spectaculaire pour vous faire vivre une expérience extraordinaire ! Partons ensemble à la découverte d‘un des hôtels les plus légendaires d’Argentine !

L’hôtel Llao Llao – Llao Llao

Un hôtel rempli d’histoire

En 1934, la Patagonie et la région andine étaient complètement dépeuplées et encore sauvages. Cette même année, avec la création du Parc National Nahual Huapi la construction de l’hôtel a commencé dans le but de développer le potentiel touristique de la zone. L’architecte Alejandro Bustillo était en charge de la construction et a donc décidé de créer un hôtel pouvant représenter la grandeur et la beauté du paysage des alentours. De style canadien, le Llao Llao a été bâtit avec des matériaux de la région, c’est-à-dire en bois et en pierre.

L’hôtel a été inauguré en 1938 mais un an plus tard, un incendie a totalement détruit l’édifice ! Il a donc de nouveau ouvert ses portes en 1940. De nombreux aristocrates venaient de toute l’Argentine pour découvrir cet hôtel et donc toute la région. Malgré sa renommée internationale, le gouvernement argentin a abandonné l’hôtel qui a du fermer ses portes en 1978. Cependant, il fut racheté en 1991. Et par la suite, rénové et inauguré une nouvelle fois sous le nom de Llao Llao (nom d’un champignon de la région).

Au milieu d’un paysage gigantesque

Le Llao Llao se trouve au milieu du Parc National Nahuel Huapi, et plus précisément sur la péninsule Llao Llao. L’hôtel a donc sa propre colline, et offre une vue imprenable sur le paysage qui l’entoure. Attention, vous risquez de vous sentir tout petit ! Le parc Nahuel Huapi représente en effet plus de 700 000 hectares de montagnes, de lacs et de forêts !

Vous aurez la chance de découvrir les lacs Nahuel Huapi et Moreno qui entourent l’hôtel. Levez les yeux et laissez vous impressionner par le Cerro Capilla juste derrière l’hôtel et ses 1958 mètres d’altitude. Le cadre est somptueux et change selon les saisons. En plein hiver, vous aurez la chance de découvrir l’hôtel avec une couche de neige, alors qu’en été vous pourrez admirer le bleu des lacs et les arbres de toutes les couleurs !

C’est donc une totale immersion dans la nature qui s’offre à vous !

Au milieu d’un cadre paradisiaque ! – Llao Llao

L’hôtel Llao Llao

Le Llao Llao est composé d’un grand parc naturel de 15 hectares dans lequel vous retrouverez un golf de 18 trous, une plage privée sur le lac Nahuel Huapi, ainsi qu’une piscine chauffée intérieure et extérieure. On peut donc vous assurer que vous ne manquerez de rien dans cet hôtel !

L’hôtel est divisé en 2 parties. La première, la Ala Bustillo est la partie historique et se compose de 162 chambres et suites. Les suites disposent d’une magnifique vue panoramique sur les lacs Nahuel Huapi et le Cerro López ! La seconde partie de l’hôtel est la Ala Moreno, qui est plus récente. Elle dispose de 43 suites et studios de luxe, qui ont tous une vue imprenable sur les lacs qui entourent l’hôtel !

L’hôtel possède quatre restaurants différents, pour vous donner un maximum de choix de petits plats ainsi que de vues imprenables ! Notre petit coup de cœur : le winter-garden qui vous offre la spécialité de l’hôtel. Prenez aussi le temps de goûter le traditionnel thé Llao Llao tout en profitant d’une vue imprenable sur le lac Nahuel Huapi. Vous retrouverez donc tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour en Patagonie !

On comprend mieux pourquoi cet hôtel est orné de 5 étoiles!

Piscine climatisée – Llao Llao

Une véritable attraction touristique

Cet hôtel est devenu au fur et à mesure un des plus légendaires d’Argentine. Les argentins en sont très fiers et il représente pour eux la beauté et l’immensité de la Patagonie et de l’Argentine. Certains voyagent à Bariloche principalement pour découvrir et admirer l’hôtel ! C’est en effet devenu une incroyable attraction touristique de la région ! L’hôtel est devenu réputé au niveau international et fait maintenant partie du patrimoine culturel de Patagonie.

C’est pourquoi le Llao Llao attire énormément. De nombreuses personnalités du monde entier sont en effet tombées sous le charme de l’hôtel. Par exemple, l’ex président des États-Unis, Barack Obama, Bill Clinton ou encore Hugo Chávez ont séjourné dans ce magnifique hôtel pour découvrir la région ! Plus récemment, c’est l’émir du Qatar qui a pu bénéficier des chambres de luxes que propose l’hôtel !

Activités proposées

Vous ne risquez pas de vous ennuyer au Llao Llao ! En effet, de nombreuses activités sont proposées pour découvrir la Patagonie et le Parc Nahuel Huapi, ou bien pour profiter des services proposés par l’hôtel. Vous aurez donc l’occasion de partir en journée trekking autour du Cerro Capilla ou braver les courants de la rivière en rafting ! Pour les passionnés de glisse, ne vous en faites pas, l’hôtel dispose de son propre refuge sur le Cerro Catedral ! Pas besoin de faire la queue, vous ferez partie des privilégiés sur les pistes ! Le tir à l’arc, le tennis ou encore faire des balades à vélo autour de l’hôtel sont également des activités proposées par l’hôtel.

Pour ceux qui veulent profiter des activités à l’intérieur de l’hôtel, vous aurez le choix ! En effet, vous aurez accès au golf 18 trous que possède le Llao Llao. Mais autant vous prévenir d’avance, il est difficile de se concentrer pour tirer avec un paysage aussi impressionnant ! L’hôtel vous offre aussi l’accès à tous types d’activités pour vous relaxer. Vous disposerez en effet d’un spa, d’un jacuzzi, de massages et de piscines climatisées ! Vous l’aurez compris, le Llao Llao est l’endroit idéal pour se déconnecter et découvrir la Patagonie !

