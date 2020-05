Source de vertu, le volcan Copahue règne en maître sur les hauteurs de la Cordillère des Andes. Copahue signifie “lieu du souffre”, il a été baptisé ainsi par les Mapuches. Ce furent les premiers à reconnaître les propriétés des eaux thermales de cette région.

Thermes de Copahue. Source: Pinterest

Situées à seulement 18 kilomètres de la ville de Caviahue et à 388 kilomètres de la capitale Neuquén. Ces eaux thermales se situent au pied du volcan Copahue et proposent donc un vaste centre thermal afin de profiter de tous les bienfaits de ces eaux. En effet, elles sont reconnues au niveau international par l’Organisation Mondiale de la Santé, ces thermes possèdent un ensemble de propriétés qui justifient leur célébrité !

Les eaux thermales de Copahue

Le centre thermal se situe à plus de 1 900 mètres au dessus du niveau de la mer et occupe un espace de plus de 10 000 m2. Offrant 22 bassins dont un de boue, des centres de massages, des hébergements et bien d’autres activités. Par ailleurs, ces eaux tout juste venues des hauteurs de la Cordillère sont chargées d’attributs chimiques et minéraux qui lui donnent une couleur vert émeraude. Le meilleur moyen donc pour combiner santé et beauté est entre autre de profiter d’une balnéothérapie, de massages et d’hydro-massages. Tout cela encadré par une équipe de spécialistes.

Volcan Copahue. Source : Pinterest

Aux alentours…

Mais n’en restons pas là, sachez que Copahue offre d’autres activités! Partez alors en trekking à travers la lagune et le cratère du volcan. Pratiquez aussi la pêche sportive et montez à cheval tout en suivant les reflets montagneux.

Cependant, le climat de la région est sec avec des vents importants. On note des variations de températures importantes et également des chutes de neige entre Avril et Septembre. La température annuelle moyenne avoisine les 4°C

Comment y aller ?

L’accès à la ville se fait par la même route qui mène à Cavihue depuis Neuquén, la N22. De plus, vous pouvez réaliser diverses excursions depuis la ville par vos propres moyens.

Vous désirez vous rendre à ces thermes, ou les inclure dans un plus grand voyage, contactez l’équipe Équinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine!

