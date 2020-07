Vous vous rendez à Salta et vous avez envie de découvrir les alentours ? Nous ne pouvons que vous conseiller de faire un détour par San Carlos, à seulement 24 km de Cafayate ! Et si vous avez l’occasion d’y aller pendant le Carnaval, alors cela vaut encore plus le détour !

Eglise de San Carlos de Borromeo – Photo : Wikipedia

Présentation de San Carlos

Rural, relaxant et apaisant, le village de San Carlos n’a rien à voir avec la capitale provinciale Salta. Plus haute et beaucoup moins peuplée (1.887 habitants contre 536.000 Salteños), cette commune possède ses propres atouts. Certains lieux de la ville de San Carlos sont notamment considérés comme des lieux historiques nationaux depuis 1975 ! De plus, ce qui rend ce village si charmant c’est qu’il se trouve tout près des fameuses vallées Calchaquiés !

La ville est une ancienne mission jésuite, comme le prouve son église, la “Iglesia San Carlos de Borromeo”. Celle-ci, la seule à avoir une coupole dans la région, a été construite dans le but d’accueillir le saint de la ville. Elle a même été déclarée monument historique national depuis 1942.

Les amateurs de produits artisanaux seront ravis, avec la vente de produits en tissu, en cuir, faits de céramique ou encore de vins régionaux. De plus, comme toutes les villes rurales avoisinantes, San Carlos est le lieu de nombreuses festivités, comme son carnaval en février ou sa fête patronale le 4 novembre.

Vallées Calchaquiés – Photo : Wikipedia

Histoire de la ville

L’histoire de San Carlos est marquée par les nombreux conflits entre les espagnols et les communautés autochtones. En effet, pendant les 16ème et 17ème siècles, la ville a été témoin de successives occupations toutes repoussées par ses habitants autochtones.

Puis, après ces épisodes, les jésuites vinrent s’installer dans cette bourgade pour y établir une mission. Cette mission a grandement participé à la transformation du village.

A l’époque de l’indépendance, elle est devenue la plus grande ville de la vallée et la ville est devenue le centre de la réaction royaliste, menée par le colonel Aramburú. En 1813 les officiers de Pío Tristán (un royaliste) sacagèrent le village afin qu’il ne tombe pas dans les mains des forces patriotiques.

Lors des mois suivants, la population de San Carlos s’est déclarée en faveur de la cause indépendantiste.

C’est pourquoi il est encore aujourd’hui l’un des villages les plus importants de la province de Salta. Le village a même essayé de devenir capitale de la province de Salta mais a perdu le vote face à Salta.

Que faire à San Carlos ?

La Cascade de Celia : à 3 kilomètres au nord du village, une chute d’eau artificielle dont la visite permet aussi de contempler les nombreux peupliers aux alentours.

: à 3 kilomètres au nord du village, une chute d’eau artificielle dont la visite permet aussi de contempler les nombreux peupliers aux alentours. Le Fleuve Calchaquí : lieu privilégié par les amateurs de pêches. Vous aurez tout le temps de le contempler en suivant la Route National 40, qui est bordée par celui-ci.

: lieu privilégié par les amateurs de pêches. Vous aurez tout le temps de le contempler en suivant la Route National 40, qui est bordée par celui-ci. Les nombreuses ferias de tous les villages des alentours

de tous les villages des alentours Le fameux carnaval qui se déroule en février

qui se déroule en février Peñas Blancas : a 5km du village, vous pourrez notamment visiter un cimetière indigène

