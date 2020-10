Aujourd’hui, en Argentine, on célèbre le ” Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. À cette occasion, Argentine-info vous présente différentes cultures présentes en Argentine.

En Argentine comme partout en Amérique latine, de nombreuses communautés autochtones continuent de préserver et de transmettre leurs traditions et leurs langues. Si ces communautés sont présentes sur tout le territoire, on les retrouve en grande majorité dans le nord du pays. Nous vous invitons à faire un petit tour d’horizon des différentes cultures présentes en Argentine.

Les peuples autochtones du Nord de l’Argentine

Homme Diaguita. Source Infobae

CHANÉ

CHANÉ. OÙ ILS VIVENT : Salta. POPULATION : 3 034. LANGUE : Guarani.

GUARANÍ

GUARANÍ. OÙ ILS VIVENT : centre et nord du pays POPULATION : +60.000. LANGUE : Guarani et dialectes.

ATACAMA

ATACAMA. OÙ ILS VIVENT : dans la Puna. POPULATION : 13.936. LANGUE : kunza. Ils ont constitué les premiers peuples du territoire andin.

CHOROTE

CHOROTE. OÙ ILS VIVENT : Salta. POPULATION : 2.270. LANGUE : Yofuasha.

IOGYS

IOGYS. OÙ ILS VIVENT : Salta. POPULATION : pas de données. LANGUE : Wichí.

KOLLA

KOLLA. OÙ ILS VIVENT : dans l’Altiplano. POPULATION : +100.000. LANGUE : quechua et aymara.

CHULUPI

CHULUPI. OÙ ILS VIVENT : Formosa. POPULATION : 1 100. LANGUE : nivaclé. Ils pratiquent le chamanisme.

GUAYCURU

GUAYCURU. OÙ ILS VIVENT : à Santiago del Estero. POPULATION : pas de données. LANGUE : mataco-guaicurú.

OMAGUACA

OMAGUACA. OÙ ILS VIVENT : Jujuy. POPULATION : 6 873. LANGUE : omaguaca.

TILIAN

TILIAN. OÙ ILS VIVENT : dans la Quebrada de Humahuaca POPULATION : pas de données. LANGUE: espagnol.

TONOKOTÉS

TONOKOTÉS. OÙ ILS VIVENT : Santiago del Estero et Tucumán POPULATION : 4 853. LANGUE : lule-vilela

LULE

LULE. OÙ ILS VIVENT : Santiago del Estero et Tucumán POPULATION : 3.721. LANGUE : lule-tonocoté.

SANAVIRON

SANAVIRON. OÙ ILS VIVENT : Cordoba et Santiago del Estero. POPULATION : 2.871. LANGUE : Quechua.

QUECHUA

QUECHUA. OÙ ILS VIVENT : centre et nord du pays POPULATION : 255 493. LANGUE : Quechua.

PILAGÁ

PILAGÁ. OÙ ILS VIVENT : Formosa. POPULATION : 5 137. LANGUE : mataco-guaicurúes.

OCLOYA

OCLOYA. OÙ ILS VIVENT : Jujuy. POPULATION : non définie. LANGUE : espagnol.

Les peules autochtones du centre du pays

Femme Mocoví. Source infobae

QOM

QOM. OÙ ILS VIVENT : au centre du pays. POPULATION : 126.967. LANGUE : qomlaqtaq (tuff).

COMMECHINGON

COMMECHINGON. OÙ ILS VIVENT : Au centre, principalement dans la province de Cordoba. POPULATION : 34.546. LANGUE : plusieurs dialectes. On dit qu’ils étaient responsables de la “tonada” de Cordoba.

CHARRUUA

CHARRUUA. OÙ ILS VIVENT : Corrientes. POPULATION : 14.649. LANGUE : Balomar, Chaná, Charrúa, Güenoa. Tous éteints. Charrúa, en Guaraní, signifie “nous sommes turbulents et indisciplinés

HUARPE

HUARPE. OÙ ILS VIVENT : au centre du pays. POPULATION : 34 279 HABITANTS. LANGUE : huarpes.

MOCOVí

MOCOVÍ. OÙ ILS VIVENT : Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes. POPULATION : 22 439. LANGUE : mocoví.

RANQUEL

RANQUEL. OÙ ILS VIVENT : La Pampa, Córdoba et San Luis. POPULATION : 14.860. LANGUE : Mapudungún.

Les peules autochtones du sud de l’Argentine

Homme Tehuelche. Source Infobae

MAPUCHE

MAPUCHE. OÙ ILS VIVENT : dans la région de Patagonie. POPULATION : 205.009. LANGUE : mapudungún.

TEHUELCHE

TEHUELCHE. OÙ ILS VIVENT : dans le sud du pays. POPULATION : 27 813. LANGUE : Tehuelche et autres dialectes.

SELK’NAM

SELK’NAM (ONAS). OÙ ILS VIVENT : Terre de Feu. POPULATION : 2.761. LANGUE : Selk’nam. PLUS D’INFOS : ils sont plus connus sous le nom d’Onas.

Envie de partir à la rencontre des différentes culture d’Argentine? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi: