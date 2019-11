Ici, tout le monde connaît le mythique club Boca Juniors, ainsi que son stade tout aussi connu. Mais ce que l’on sait moins en général, ce sont les petites anecdotes du club. Vous savez que chaque étoile du drapeau américain correspond à un Etat du pays, mais savez-vous à quoi correspondent les étoiles sur l’écusson du club porteño?

Source: wikipedia

Aux origines des étoiles de l’écusson

Non, ce n’est pas juste pour faire joli que l’écusson du club Boca Juniors arbore tant de petites étoiles dorées! Cette décision a en effet été mûrement réfléchie par les dirigeants du club. En effet, à cette époque déjà, devaient avoir pressenti un bel avenir pour le club. Et la nouvelle fut publiée un certain 20 octobre 1932, dans le quotidien “La República”. Ainsi on y expliqua ce choix. Cette initiative reprend en fait une vieille coutume, que conservent traditionnellement certains villages. C’est-à-dire qu’il s’agit d’afficher fièrement des étoiles en souvenir des victoires historiques.

D’ailleurs on connaît bien cette pratique. En effet, aujourd’hui, les maillots des équipes nationales portent également le nombre d’étoiles correspondant au nombre de victoires en Coupe du Monde.

Et toujours plus de victoires pour Boca !

Ainsi, l’écusson arbora d’abord 9 étoiles. En 1954, elles étaient déjà au nombre de 15, grâce à une victoire tant attendue en championnat cette année-là! Les étoiles se sont ensuite ajoutées au fur et à mesure. Et il y eut de plus en plus de victoires. En particulier à l’échelle internationale. De fait, aujourd’hui l’équipe en a 52.

Ce nombre fait bien sûr toujours sujet à débat. Notamment parce qu’il n’inclut pas certaines vieilles victoires du club. En tous les cas, le palmarès du club a de quoi en fait pâlir plus d’un. Cependant, il n’effraye toujours pas son mythique adversaire, le club River Plate!

Cet article vous a plu ? Prenez le temps d’en lire d’autres