Situé à 130 km au Sud de Bariloche, El Bolsón est un repère tranquille et bohème, située au pied du mont Piltriquitron, où il fait bon faire un petit arrêt … Avec moins de 20.000 habitants, la ville vit principalement du tourisme. Bien que très australe, elle est protégée des vents et des températures trop basses par les vallées qui l’entourent et qui créent un micro-climat.

Un cadre naturel

La route qui mène à cette localité est de toute beauté ! Vous vous trouvez en effet entre deux montagnes, le cerro Nevado et le cerro Piltriquiton. Entre ces deux montagnes coule le rio Quemquemtreu (“pierre qui roule” en Mapuche). Cette vallée fertile compte également de nombreux lacs au bord desquels vous pouvez camper dont le lac Gutierrez et le lac Mascardi.

Une fois dans la ville, grimpez sur les hauteurs afin d’observer les multiples potagers et jardins de ses habitants. En effet, en conséquence de son microclimat qui favorise la croissance des arbres fruitiers, de nombreux “hippies” du monde entier sont venus s’installer à partir des années 70 afin de vivre de leur propre production. Des communautés consacrées à l’artisanat et l’agriculture habitent les lieux au sein de chacras (fermes). Chaque samedi, ils descendent alors sur le marché local vendre leurs produits. Au programme: bières artisanales, chocolats, glaces, fruits et légumes …

A faire, à voir ?

Profitez-en pour faire une cure de vitamines, ici vous trouverez de nombreux fruits à bon prix et tous leurs dérivés (jus, sorbets…). Par ailleurs, si vous êtes dans les environs début Mars, rendez vous à La Fiesta del Lupulo (la fête du houblon) et goûtez les nombreuses bières artisanales nationalement connues, au blé, au chocolat, au miel et de nombreuses autres saveurs.

A 20 km d’El Bolson se trouve le lac Puelo. Voici le paradis des amateurs de vélo et randonnées ! De même, vous avez la possibilité de louer un canoë et de partir à la découverte des environs.

A 80 km de cette ville paisible se trouve le musée Leleque, premier musée qui retrace l’histoire de la colonisation du point de vue des peuples originaires, les Mapuches. L’endroit est très beau : dans un ancien magasin aménagé et très bien restauré, découvrez l’histoire émouvante de ces peuples qui luttent encore aujourd’hui pour être reconnus. Tous les jours sauf le mercredi, de 11h à 19h. Fermé mai, juin et septembre.

