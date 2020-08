Hier en Argentine, c’était “el día del niño”. En effet, comme c’est le cas depuis 2013, on célèbre la Journée de l’enfant le troisième dimanche d’août. Argentine-info vous dit tout sur cette célébration de l’enfance!

Graphisme pour le jour de l’enfant. Source Pinterest

Pourquoi le “día del niño” se célèbre le 3ème dimanche d’août?

L’origine de cette date remonte à 1956, lorsque les Nations unies (ONU) ont exhorté tous les pays à célébrer la Journée mondiale de l’enfance à une date qu’ils jugeaient appropriée.

À proprement parler, on a commencé à célébrer cette journée en 1960 en Argentine. Depuis lors, et pendant de nombreuses années, elle a été célébrée le premier dimanche d’août. En 2003, à la demande de la Chambre des jouets et en raison de problèmes commerciaux, elle a été déplacée vers la deuxième.

Depuis 2013, également par une autre demande de la même entité, la date a été déplacée au troisième du mois.

Origine de la célébration

Après la première guerre mondiale, on a commencé à s’inquiéter et à prendre conscience de la nécessité d’une protection spéciale pour les plus jeunes. L’un des premiers militants sur cette question a été Eglantyne Jebb, fondatrice de Save the Children. Avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge, elle a fait pression pour l’adoption de la première Déclaration des droits de l’enfant. Cette déclaration a été soumise pour approbation à la Société des Nations. Elle a été adoptée et ratifiée dans la Déclaration de Genève des droits de l’enfant le 26 septembre 1924. L’année suivante, lors de la Conférence mondiale sur le bien-être des enfants, la Journée internationale de l’enfant a été déclarée pour la première fois, avec le 1er juin comme date à cet effet.

Le 12 avril 1952, l’Organisation des États américains (OEA) et l’UNICEF ont rédigé la Déclaration de principes universels pour les enfants, afin de les protéger contre les inégalités et les abus. À cette occasion, il a été convenu que chaque pays devrait fixer une date pour célébrer les enfants.

Le día del niño en Argentine

En Argentine le “día del niño” est surtout l’occasion de se réunir en famille et d’offrir des cadeaux aux enfants. Bien souvent, les enfants reçoivent d’ailleurs d’avantage de cadeaux qu’à Noël. Souvent les théâtres, musées et parcs proposent également des activités spéciales ce jour-là.

Vous avez envie de voyager en Argentine pour en découvrir toutes les traditions? N’hésite-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Vous avez aimé cet article? Vous aimerez aussi: