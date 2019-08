Avez-vous déjà entendu parler el Laguna Verde en Argentine? Ce petit coin peu connu est tout simplement magique et splendide!

La laguna verde au Chili

La Salina de la Laguna Verde qui veut dire en français la saline du lac vert. Ce sont en fait trois lacs situés entre le Chili et l’Argentine. Plus précisément dans les Andes. Dans la province argentine de Catamarca, à l’ouest du département de Tinogasta et en bordure de la frontière chilienne.

La spécificité de la Laguna verde

Ce bassin, à une altitude de 4 100 mètres, composé de trois lagunes vertes et salées à la particularité d’être entouré par sept des douze plus hauts volcans de la planète. Et au centre d’une région qui en comporte bien plus!

De plus, au Nord de ces lagunes, s’étend la haute chaîne volcanique sans nom. Sur à peine 50 kilomètres et qui détermine une portion de la frontière avec le Chili, elle comprend la plupart des géants des Andes tels que le Nevados Ojos del Salado le plus haut volcan du monde toujours en activité (6 864 m)! le Nevado Tres Cruces, , le volcan Ata, le Cerro Bayo…. et bien d’autres encore!

Au sud se trouve donc l’imposant massif du Monte Pissis, le second plus haut volcan du monde (6 792 m)!! Et à l’ouest se trouve également, une série de sommets qui forment la frontière chilienne!

Bref, El Laguna Verde c’est donc tout simplement trois lacs perdus au beaux milieux de ces imposants volcans!! La zone reçoit très peu de précipitations et de manière très irrégulière. Ainsi, l’eau des lagunes provient essentiellement de la fonte des glaciers des volcans environnants. Leur niveau est donc très variable. Il arrive, cependant, que suite à des précipitations anormalement élevées dans la région, les zones sableuses se recouvrent d’eau.

Petit Plus : À une quinzaine de kilomètres au sud-est de la Lagune verte sud, se trouve un autre petit lac de montagne, enfermé dans une sous-cuvette endorrhéique : la Laguna de los Aparejos.

Comment accéder à la Laguna Verde

Comme vous pouvez vous en douter, à cause de tous ces volcans qui les entourent il est assez difficile d’y accéder puisque peu de route y conduisent ! Cependant, du côté argentin, depuis Fiambalá ou Tinogasta, il est possible de s’y rendre par la route nationale 60. La seule et unique piste qui y mène ( plutôt de bonne qualité) et uniquement fréquentable en été! Vers le Chili, le bassin s’ouvre sur la région d’Atacama par un petit col appelé Paso Tres Quebradas ou Paso del Toro Muerto (4 867 mètres d’altitude) dépourvu de voie carrossable.

Attention Altitude !

Le manque d’air et le froid dû à l’altitude, peuvent vous donner quelques nausées, maux de tête, fatigue, manque d’appétit. Mais bien au-delà de tous ces obstacles ce site à Catamarca est un must!!

Si vous voulez découvrir ce coin de paradis, contactez l’Agence Equinoxe, spécialiste de vos voyages sur mesure.

Encore plus d’articles :