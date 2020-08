En pleine Patagonie andine, dans la province de Chubut se trouve la ville d’Esquel. C’est l’une des destinations principales des Argentins et des touristes étrangers qui voyagent dans cette région. Elle se situe sur la route 40 entre El Calafate et San Carlo de Bariloche. La ville doit son nom, qui se traduit communément par “charbon”, aux Tehuelches, population indigène qui y vivait originellement. Cette appellation est due aux nombreux arbustes épineux qui y sont présents.

Un peu d’histoire…

Les premiers visiteurs ont gagné la ville au XVIIe siècle. Les religieux de l’Ordre des Jésuites réalisaient alors la majeure partie de ces expéditions. À partir de la fin du XIXe siècle, plusieurs vagues d’immigrations se succèdèrent dans la région. Ainsi les premiers colons gallois s’installèrent dans la vallée inférieure près de la rivière de Chubut et furent par la suite suivis par d’autres immigrants, notamment italiens, chiliens, syriens ou encore libanais. Encore aujourd’hui, certaines maisons de briques rouges nous rappellent son passé.

Esquel date sa création en 1906, année au cours de laquelle le télégraphe fut mis en service dans la ville. Dans les années 80, cette dernière a pu bénéficier d’une forte impulsion économique accompagnée de l’évolution du tourisme sur la zone qui a permis un important développement de la région.

Pourquoi s’y rendre?

Dynamique et en pleine croissance, la ville d’Esquel est entourée de hautes vallées montagneuses qui lui donnent un aspect amphithéâtre. Les voyageurs viennent régulièrement profiter de la beauté et de la tranquillité de ces paysages. Ils y recherchent apaisement et nature verdoyante du printemps à l’automne, mais également possibilité d’y faire du ski en hiver. Cette ville est également la ville la plus importante qui se situe à proximité du très célèbre Parc nacional de Los Alerces. De plus, elle est le point de départ du train le plus connu de la Patagonie : la Trochita.

Ainsi si vous y passez près, nous vous conseillons fortement de faire un petit détour par cette ville en montagne très agréable.

