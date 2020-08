De plus en plus prisées par les étudiants étrangers, les universités d’Argentine offrent un enseignement de qualité et sont souvent moins chères que dans de nombreux pays (la majorité des universités publiques sont gratuites). Le système universitaire est composé de plus de 100 établissements publics et privés, qui proposent des formations variées. Zoom sur les universités les mieux classées de la capitale.

Source – photo : pandrcutts

La UBA : Université de Buenos Aires

Reconnue comme la meilleure université du pays, la UBA offre une large gamme de formations. Vous pourrez y étudier les sciences sociales, l’agronomie, l’ingénierie, le droit, la médecine ou encore les lettres. Elle a notamment formé trois prix Nobel en science et le premier prix Nobel de la Paix, Carlos Saavedra Lamas. Ces différentes succursales sont réparties un peu partout dans Buenos Aires.

Infos : ici

La UCA : Université Catholique Argentine

C’est la première université privée des classements argentins. Les formations y sont également très variées : droit, sciences de l’entreprise, médecine, musique, informatique, journalisme en sont quelques exemples. Fondée en 1958 par l’évêque de Buenos Aires, elle est toujours marquée par la religion catholique et rappelle sur son site son « engagement envers la société et l’Eglise ».

Infos : ici.

La UP : Université de Palermo

L’Université de Palermo se veut une université innovante, qui transmet un savoir complet et de qualité. Elle est également privée. Elle reçoit des étrangers de 59 nationalités et possède également de nombreux partenariats avec des institutions étrangères. La UP propose moins de formations que la UBA ou la UCA mais il y a quand même du choix, comme le droit, la psychologie, la communication… Cette université possède également sa propre école de commerce.

Infos : ici.

La USAL : Université du Salvador

Cette université privée et catholique propose une « formation intégrale », en tant qu’étudiant argentin ou étranger et en tant que professionnel. Les valeurs catholiques semblent très présentes dans le discours de cette institution. L’offre de cours est assez complète et comprend notamment des formations en sciences sociales, en tourisme et hôtellerie, en agronomie et sciences vétérinaires, en droit…

Info : ici.

La UCES : Université des Sciences Sociales et de l’Entreprise (Universidad de las Ciencias Empresariales y Sociales)

Avec une offre un peu moins générale que les autres universités, la UCES, université privée crééé en 1988, est tout de même en bonne position dans les classements. Elle offre des cursus en sciences de l’entreprise, en sciences de la communication (journalisme, publicité…), en économie, en politique ou encore en sciences sociales. Elle regroupe près de 13 000 étudiants de toutes nationalités.

Infos : ici.

Rendez-vous demain pour quelques bons plans pour les étudiants!

Besoin d’aide pour planifier votre voyage en Argentine? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Vous avez aimé cet article? Vous aimerez aussi: