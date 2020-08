Vous êtes étudiant et vous avez l’opportunité de faire un échange en Argentine ? N’hésitez pas ! L’enseignement supérieur d’Argentine est l’un des plus réputé d’Amérique Latine ! Vous aurez donc l’occasion de bénéficier de cours de qualité, tout en découvrant une nouvelle culture et perfectionner votre espagnol ! De plus en plus d’universités et d’écoles proposent des accords bilatéraux avec des universités du monde entier, il faut donc en profiter ! Pour cela, vous aurez besoin de remplir certaines formalités administratives avant et pendant votre voyage en Argentine. Voici un récapitulatif qui pourra vous aider !

La faculté de droit de Buenos Aires – Wikimedia

Avant le départ

Demande d’échange auprès de votre école

De plus en plus d’universités et d’écoles disposent d’accords avec des universités étrangères un peu partout dans le monde. Si vous voulez en profiter, n’hésitez pas ! Faites la demande auprès de votre école, et préparez votre voyage ! Pour cela, voici une liste des récapitulatifs à faire avant le voyage :

-Demande de passeport : rendez vous dans une mairie pour faire votre demande. Vous pouvez aussi le faire par internet ici. Faites la demande au plus tôt, le délai peut être assez long ! Coût à partir de 86 euros.

-Demande de bourse : renseignez vous auprès de votre établissement. En général, vous pouvez bénéficier d’une bourse de la part de l’université, et une de votre région. Faites la demande au plus tôt, les délais de dossier peuvent être assez long.

-Faites les vaccins recommandés. Renseignez vous auprès de votre médecin. En général, les vaccins contre l’hépatite A et B et la typhoïde sont recommandés. On peut aussi vous proscrire un vaccin contre la rage, le paludisme ou la fièvre jaune.

Demande de visa

Comme dans de nombreux pays, si vous restez plus de trois mois sur le territoire, vous allez avoir besoin d’un visa. Voici la liste des documents que vous aurez à préparer en France, si vous êtes français pour l’obtention de votre visa :

-Votre passeport en cours de validité durant l’ensemble de votre séjour sur le territoire argentin

-Une lettre d’admission de l’établissement d’accueil argentin “constancia de inscripción” (convention qui prouve votre inscription dans l’établissement)

– Un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois. Vous devrez le faire apostiller auprès de la Cour d’Appel la plus proche du lieu d’émission du document.

-Un extrait de casier judiciaire des 5 dernières années datant de mois de trois mois. Cet extrait devra aussi être apostillé. Vous pouvez le demander ici.

Pensez à votre passeport ! – Flickr

Sur place

Demande de visa

Quand vous serez sur place, il vous faudra dès les premiers jours faire traduire votre extrait de naissance ainsi que l’extrait de casier judiciaire par un traducteur officiel. Vous aurez aussi besoin du justificatif d’inscription à l’université pour pouvoir recevoir votre visa. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous à “migraciones” avec tous ces papiers pour pouvoir recevoir votre Visa Etudiant. Attention, les démarches sont assez longues, il faut donc s’armer de patience !

Demande de bourse

Généralement, pour pouvoir toucher les bourses de votre région ainsi que de votre université, vous devez leur fournir un justificatif de présence dans le pays ainsi qu’un justificatif de scolarité dans l’établissement de réception.

Le contrat d’étude

Après avoir choisi les cours que vous allez suivre durant l’année d’échange, vous devrez remplir votre contrat d’étude. Celui ci devra être signé par vous, par l’établissement d’accueil, et par votre établissement en France. Il fera preuve de votre échange universitaire !

Étudier en Argentine sans accord universitaire

Pour ceux qui veulent poursuivre ou commencer leurs études en Argentine sans un programme d’échange, les démarches sont un peu plus compliquées. Il n’existe pas en effet de d’accord avec l’Argentine concernant l’équivalence des diplômes, sauf pour le bac ! Il faut donc se renseigner auprès du ministère de l’éducation argentin qui valideront ou non vos diplômes à l’étranger.

Liste de sites utiles pour les démarches

Ambassade de France en Argentine, cliquez ici

Consulat de France à Buenos Aires, cliquez ici

Migraciones Argentine, cliquez ici

Visa Etudiant Etranger, cliquez ici

Rendez-vous demain pour un article présentant les principales universités de Buenos Aires. À demain!

