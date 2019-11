El Chaltén est une des destinations phares de la Patagonie ! Si vous décidez d’y séjourner, pourquoi ne pas passer une journée au Lago del Desierto. En plus d’être situé à quelques kilomètres de la ville, ce lac offre un paysage somptueux. De plus, riche en histoire, les activités à faire y sont nombreuses.

Situation et caractéristiques del Lago del Desierto

El Lago del desierto se situe dans la province de Santa Cruz, à la frontière du Chili. Donc pour vous y rendre vous passerez par la route provinciale 23. Des bois et forêts la rendent ravissante. Vous aurez probablement la chance de voir le Mont Fitz Roy, ou de son autre nom le Cerro Chaltén, situé dans le parc national Los Glaciares.

El Lago del desierto est d’une couleur bleu glacier. On peut le traverser de la rive sud à la rive droite d’octobre à avril. En outre, au sud du lac, vous pourrez aller à la rencontre de la Laguna Huemul. Sa magnifique couleur verte turquoise est éblouissante. Ensuite, vous pourrez découvrir le glacier qui plonge directement dans le lac. Enfin, sur le chemin du retour, nous vous recommandons de faire un crochet pour admirer la cascade Chorillo del Salto. Des paysages à couper le souffle, bienvenue dans une carte postale vivante !

Trekking, pour ne pas en perdre une miette

Avec autant de paysages à couper le souffle, quoi de mieux que le trekking ? On peut ainsi aller vers le mirador du Fitz Roy ou vers le Chorillo del Salto. Court et long trajets sont disponible pour visiter de fond en comble ces paysages vastes et différents. De plus, le parcours du glacier Huemul, l’immanquable de ce vrai trip digne de ce nom, est une explosion de couleur.

El Lago del Desierto: terre de conflit historique entre le Chili et l’Argentine

Le Lago del Desierto se situe à la frontière entre le Chili et l’Argentine. D’ailleurs le Lago del desierto, s’appelle Laguna del Desierto du côté chilien. Cet espace a donné lieu à de nombreux conflits entre les deux pays depuis 1947. En effet, les cartes et différentes études aériennes se contredisaient C’est-à-dire qu’elles donnaient tour à tour raison ou tord à chacun des pays sur la situation du lac. Le conflit a finalement été résolu entre 1991 et 1995, à Rio de Janeiro, par un tribunal international arbitraire et des avocats américains. Les découpages terrestres et maritimes ont été redistribués Aujourd’hui ils donnent raison à l’Argentine sur ces problèmes frontaliers, Enfin, notons que tout appel tout appel du Chili a été rejeté.

