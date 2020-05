En voiture, en bus ou à vélo, la Route des Andes est une excursion à faire absolument si vous passez par la capitale argentine du vin. Empruntez la célèbre Route nº7 reliant Mendoza à Santiago de Chile. Vous aurez alors à portée de main des paysages incroyables. De l’Aconcagua dominant toute la Cordillère des Andes, en passant par Potrerillos et son lac aux eaux turquoises et par …. Puente del Inca, le “pont” des Incas !



Puente del Inca. Source : Wikimediacommun

Le “Puente del Inca”, un pont naturel

Cette formation géologique incroyable se situe dans un petit hameau perché à 2720m d’altitude et à 160 km de Mendoza.

Ce pont étonnant fut construit au fil des siècles par un amoncellement de neige et d’éboulis. Il s’est ensuite solidifié grâce aux dépôts de fer et de souffre contenus dans l’eau de la rivière. Le Puente del Inca est en effet un pont naturel qui surplombe le Rio Las Cuevas.

Son histoire

Son nom fait référence à son histoire. Cette curiosité de la nature fut empruntée pendant des années par les Indiens Huarpes et Mapuches pour traverser le fleuve. Puis par les Incas dont la région constituait l’extrémité sud du royaume. Vous y verrez également les ruines d’un ancien hôtel thermal de luxe, datant de 1925 accolé au pont. Cet hôtel et les vestiges d’un chemin de fer témoignent du grand succès des eaux thermales à l’époque. On s’y baignait dans des eaux à 35ºC, le regard tourné vers les cimes enneigées.

Autour du lieu, des dizaines de petits stands de souvenirs permettent notamment aux visiteurs d’acheter des objets calcifiés improbables.

Venez vous émerveiller devant el Punta del Inca, durant votre voyage à Mendoza!

