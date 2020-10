L’Argentine recouvre un territoire tellement étendu, que vous avez à peu près tous les climats possibles regroupés en un seul pays. Cette diversité offre une faune et une flore d’une variété incroyable. Argentine info vous présente quelques animaux parmi les plus emblématiques du pays!

Pudu, carpinchos et Ciervo de los Pantanos. Source Pinterest

Les animaux préhistoriques.

Le plus grand dinosaure Commençons cette liste avec le dinosaure le plus grand du monde! Il a été retrouvé en Argentine, dans la province de Neuquén, en Patagonie . Il s’appelle Argentinosaurus et mesurait environ 8m de haut et 35m de long!

Le plus grand oiseau volant

Ce n’est pas tout, on a également retrouvé des restes fossiles d’un oiseau préhistorique immense! Il a été nommé Argentavis magnificens et mesurait environ 7m d’envergure. Ce qui en fait le plus grand oiseau volant. À l’heure actuelle, le plus grand oiseau volant existant est l’albatros hurleur, dont l’envergure atteint les 3,70 m.

Les animaux actuels

Le plus gros rongeur du monde

Si vous êtes adeptes des réseaux sociaux vous avez surement vu le plus grand rongeur du monde faire irruption sous forme de mêmes! Il s’agit du Carpincho, aussi appelé capibara. Son immense territoire comprend presque toute l’Amérique du Sud à l’est des Andes. Cet impressionant rongeur peut atteindre 1,30 m de long et peser jusqu’à 65 kg!

Le plus grand cervidé d’amérique du sud

Si vous voyagez dans la région du Delta du Parana, vous pourrez apercevoir le plus grand cervidé d’Amérique du Sud : le Ciervo de los Pantanos. Ce cervidé, mesure jusqu’à 1,20 m de hauteur! Il vit dans des régions particulièrement humides.

Le plus petit cervidé du monde

Le plus petit cervidé du monde est également argentin, il s’appelle le Pudu et vit dans sud-ouest de l’Argentine et le centre-sud du Chili. Il mesure seulement entre 30 et 40 cm de haut.

Le plus petit tatou

En Argentine, vous pourrez également croiser le plus petit tatou du monde, si vous avez beaucoup de chance! En effet, ce petit animal de 10 cm de long se réfugie dans des tunnels ce qui fait de lui un spécimen très difficile à observer! Il est communément appelé Pichiciego et vit principalement dans les régions centrales de l’Argentine.

