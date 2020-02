“Si le tango est une pensée triste à danser, la fileteado est une pensée heureuse à peindre”. Ricardo Gómez, fileteador

Vous avez surement rencontré cet art, sans même savoir qu’il représentait une identité culturelle. Alors aujourd’hui on vous dit tout sur le Fileteado, il ne vous reste plus qu’à venir l’admirer sur son lieu d’origine.

Affiche de Fileteado Porteño

Un peu d’histoire…

Le fileteado est un art décoratif et populaire, né à Buenos Aires à la fin du XIXe siècle. Il servait à embellir les voitures, camions et les bus urbains. Au fil du temps, il est devenu l’emblème iconographique qui représente le mieux la ville.

Pour le fileteado porteño, comme pour le tango, on ne peut pas retracer précisément son histoire, ses origines avec la date exacte de sa création ou son initiateur. Étant un art populaire, ce sont les témoignages qui retracent son histoire. Les premiers fileteadores étaient sûrement les travailleurs des usines de voitures de Buenos Aires. Ils auraient développé cette activité de manière spontanée. Certains historiens pensent même que ces fileteadores seraient des immigrés Italiens. Les trois premiers fileteadores connus sont Salvador Venturo, Vicente Brunetti et Cecilio Pascarella.

Il existe néanmoins une légende sur la première esquisse de fileteado. Deux enfants d’origine italienne, Salvador Venturo et Vicente Brunetti, travaillaient ensemble dans un atelier de peinture. Ils y accomplissaient généralement des tâches mineures. Un jour, le propriétaire de l’atelier leur a demandé de donner une couche de peinture grise à une voiture. Le gris était la couleur réglementaire de la municipalité. Or, ce jour là, les enfants ont peint en rouge certaines pièces de la voiture et cette idée a plu à son propriétaire. Depuis, d’autres clients ont voulu orner leur voiture de couleurs, d’autres entreprises de carrosserie ont alors repris cette idée.

Afin d’attirer l’attention sur cet art, Esther Barugel et Nicolas Rubio firent l’acquisition de plaques à différents fileteadores. Avec celles-ci, ils firent la première exposition de fileteado à la galerie Wildenstein en 1970. Ce fut la première tentative sérieuse de valorisation du fileteado. L’exposition a donné une grande impulsion au genre, puisque c’était la première fois que celui-ci passait dans une galerie d’art.

Le fileteado et ses particularités

Au départ, il s’agissait de lignes très fines recouvrant les panneaux des voitures ou séparant deux couleurs différentes sur leurs côtés. Plus tard, de nouveaux éléments décoratifs et différents motifs se sont ajoutés et les techniques ont été perfectionnées.

Fleurs, volutes, feuilles d’acanthe, rubans argentins, petites boules, lignes droites et courbes de différentes épaisseurs ont été incorporés et combinés avec des scènes de campagne et des personnages populaires, comme la Vierge Marie et Carlos Gardel. Les couleurs utilisées sont très vives et la peinture utilisée résiste au temps et aux intempéries, compte tenu du fait que ce type d’art circule sur les véhicules de la ville.

Les textes font également partie du fileteado et sont inspirés de courtes phrases inventées par la sagesse populaire.

Où le retrouve-t-on aujourd’hui ?

On le trouve principalement dans les stations de métro, sur certains bâtiments, sur les kiosques, sur des plaques en métal ou des affiches.

Avec le temps, le fileteado a finalement été utilisé dans la publicité, la peinture corporelle, l’habillement (même Nike l’a utilisé pour un modèle de chaussure) et le tatouage.

Fileteado sur un bus urbain – Wikimedia

Anecdotes

En 1975, une loi nationale interdisait le fileteado sur les autobus dans la ville de Buenos Aires (Ordonnance SETOP nº 1606/75, récemment abrogée). À partir de ce moment, certains artistes du fileteado ont commencé à peindre des affiches, des vitrines et des objets. Le fileteado se détachait du support original, les véhicules, acquérant ainsi une autonomie nouvelle et impensable.

Le fileteado est devenu l’image caractéristique de Buenos Aires, et de l’Argentine par extension, constituant ainsi un produit culturel de forte identité locale, comme le tango.

Le 1er décembre 2015, le fileteado est finalement déclaré patrimoine culturel mondial par l’UNESCO.

Le 14 septembre célébre le jour du fileteado porteño en commémoration de la première exposition.

Activités autour du Fileteado

Faire un cours de fileteado

Vous avez plusieurs opportunités qui s’offrent à vous. Dans un premier temps, vous pouvez faire des visites d’ateliers où l’on vous explique les techniques théoriques d’un côté, avec une démonstration et un atelier pratique de l’autre côté.

Il existe également des séminaires ou des semaines de cours intensifs, généralement disponibles en plusieurs langues. Avec ces cours, l’art porteño n’aura plus de secret pour vous !

Découvrir le Fileteado dans les différents quartiers

La ville de Buenos Aires propose des visites guidées de la majorité des quartiers, dont la majorité sont gratuites. Certaines mettent en avant les oeuvres de fileteado tout au long de la visite.

