Une envie d’aller au cinéma ? Cependant, au vu du large choix de films proposés, il n’est pas toujours facile de se mettre d’accord. C’est pourquoi, nous vous avons concocté une liste de films à aller voir. Que vous soyez plus comédie, fantastique ou films dramatiques, vous avez l’embarras du choix ! Préparez vos boissons et votre pop corn et installez vous confortablement pour profiter d’une bonne séance de cinéma.

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

BONNE SÉANCE !

LES FILMS DE LA SEMAINE ET À VENIR

Vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés !

-> Liste des cinémas à Buenos Aires ici

LES FILMS ARGENTINS

Genre : Drame, Comédie. De : Gustavo Biazzi.

Origine : Argentine

Date de sortie : 06 septembre 2018

Ernesto et Paula sont nés et ont grandi dans la province de Misiones. Ils sont en couple depuis l’adolescence et maintenant ils étudient à Buenos Aires. Pendant les vacances, ils retournent à l’été tropical de Misiones pour voir leur famille et amis. En arrivant dans sa patrie, Ernesto se laisse happer par les aventures de “Los Vagos”, ses amis d’enfance qui insistent pour prolonger l’adolescence au lieu de reconnaître l’âge adulte. Ernesto néglige la relation avec Paula. Une maladresse sera le déclencheur de la fin du couple. Pris par la déception, il reviendra à Buenos Aires pour continuer sa vie sans Paula, mais aussi pour commencer à se regarder et à Los Vagos d’un endroit différent. (source : cinesargentinos).

Genre : Romance, Drame. De :Agustina Macri. Avec : Vera Spinetta, Giulio Corso, Marco Leinardi, Luis Luque, Silvia Kutika.

Origine : Argentine

Date de sortie : 20 septembre 2018

Il raconte l’histoire de María Soledad Rosas, une Argentine de 23 ans dont le suicide a fait d’elle une icône du mouvement anarchiste italien. Appartenant à une famille de classe moyenne, Soledad Rosas ne semblait pas très à l’aise avec les conventions de son environnement; mais ce serait le voyage qu’elle a entrepris en Europe à la mi-1997 qui la séparerait définitivement du mandat familial et signerait sa vie pour toujours. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : Drame, Science Fiction, Action. De : Rodrigo H. Vila. Avec: Hayden Christensen, Harvey Keitel, Marco Leonardi, Rafael Spregelburd, Liz Solari, Fernán Mirás.

Origine : Canadien , Argentin

Date de sortie : 06 septembre 2018

cinesargentinos Kurt Matheson, un vétéran de la guerre souffrant de stress post-traumatique croit que la fin du monde approche. Après avoir établi une relation avec un Messie douteux quitte sa vie quotidienne et commence à s’entraîner de façon extrême dans un abri souterrain. Tout le monde doute de son intégrité mentale mais quand il commence à se demander quelque chose d’extraordinaire arrive.(source :).

La villa Genre : Drame. De :Robert Guédiguian. Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.

Origine : France

Date de sortie : 06 septembre 2018 Deux frères et une soeur se retrouvent dans le village pittoresque où leur père mourantest allé pour ce reposer. Durant cette visite ils viennent à réfléchir à ce qu’ils sont devenus et à ce qu’ils ont hérité. (source : cinesargentinos).

Genre : Drame. De : Björn Runge. Acteurs : Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons, Christian Slater, Elizabeth McGovern.

Origine : Royaume-Unis, Etats-Unis

Date de sortie : 13 septembre 2018

Joan Castleman est une bonne femme, d’une beauté mature et naturelle, la femme parfaite. Mais la vérité est qu’elle a passé quarante ans à sacrifier ses rêves et ses ambitions pour garder vivante la flamme de son mariage avec son mari, Joe Castleman. Mais Joan a atteint sa limite. À la veille de la remise du prix Nobel de littérature à Joe, Joan décide de dévoiler son secret le mieux gardé. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ACTUELLEMENT EN SALLE Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. LES FILMS ARGENTINS

Genre : Drame. De : Santiago Esteves. Avec : Germán de Silva, Esteban Lamothe, Jorge Prado.

Origine : Argentine

Date de sortie : 23 août 2018



Reynaldo Galíndez, alias “Rey”, est un adolescent qui, échappant à son baptême de criminel, tombe dans la cour de la maison de Carlos Vargas, un garde de sécurité à la retraite. Quand il tombe, Vargas lui offre un marché: le jeune homme réparera les dommages qu’il a causés dans la maison en échange de ne pas le livrer à la police.(source : cinesargentinos).

Genre : Drame. De : Pablo Trapero. Avec : Martina Gusman, Bérénice Bejo, Graciela Borges, Édgar Ramírez, Joaquin Furriel.

Origine : Argentine

Date de sortie : 30 août 2018

La Quietud est un séjour familial idyllique où Mia a grandi avec ses parents. Une situation inattendue l’oblige à retrouver sa soeur Eugenia, qui revient après des années à Paris. La réunion se déroule sous le regard implacable de sa mère. Mais très vite, Mia et Eugenia feront face à une vérité capable de tout changer. (source : cinesargentinos).