Films et séries vous intéressent ? Il n’y a rien de tel que de regarder un film ou une série en version originale pour apprendre une langue et mieux connaître la culture d’un pays, ou bien tout simplement pour se divertir ! Alors avant de partir en voyage en Argentine, n’hésitez pas à en regarder, par curiosité, films et séries venus tout droit de ce pays latino-américain ! C’est amusant, ça change et c’est intéressant culturellement ! Voici donc pour vous une liste concoctée spécialement pour vous. A voir et à revoir !

Tout d’abord, un peu d’histoire

Le premier film argentin fut La Bandera Argentina, réalisé en 1897. Le cinéma argentin est issu d’une longue tradition, alternant entre âges d’or (années 30-50) et phases de plus grande discrétion. Par exemple, lorsqu’il a souffert de la fuite de ses esprits créatifs pendant les dictatures, ou lorsque les industries cinématographiques du Mexique ou encore du Brésil rayonnaient à l’international et lui faisait de l’ombre. Toutefois, depuis la fin de la censure de la dictature, il vit un renouveau incroyable, en témoigne la nouvelle vague de réalisateurs audacieux, tant sur le fond que sur la forme.

L’Argentine offre deux grands rendez-vous annuels aux cinéphiles :

Le Festival International de Cinéma de Mar del Plata , créé en 1954, festival de rang « A » (comme ceux de Berlin, Cannes, Venise) qui possède un prix dédié aux productions latino-américaines.

, créé en 1954, festival de rang « A » (comme ceux de Berlin, Cannes, Venise) qui possède un prix dédié aux productions latino-américaines. Le BAFICI (Festival du cinéma indépendant de Buenos Aires) : le plus gros festival du cinéma indépendant du continent, largement reconnu internationalement aussi.

Cinéma – Photo : Wikipédia

Les films

El secreto de sus ojos (2009)

De : Juan José Campanella

Avec : Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago

Genre : Drame

1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d’une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d’écrire un roman basé sur cette affaire “classée” dont il a été témoin et protagoniste. Ce travail d’écriture le ramène à ce meurtre qui l’obsède depuis tant d’années mais également à l’amour qu’il portait alors à sa collègue de travail. Ainsi, Benjamin replonge dans cette période sombre de l’Argentine où l’ambiance était étouffante et les apparences trompeuses… (Source : Allociné)

Nueve reinas (2000)

De : Fabián Bielinsky

Avec : Ricardo Darín, Gaston Pauls, Leticia Bredice

Genre : Thriller, drame

Juan et Marcos, deux petits arnaqueurs sympathiques mais sans envergure de Buenos Aires, se rencontrent au moment où ils s’apprêtent à commettre un même cambriolage. Alors pendant vingt-quatre heures, ils s’associent pour voler une planche de neuf timbres rarissimes appelés les Nueve Reinas. Ils espèrent ainsi les revendre à un collectionneur vénézuélien. Pour mener à bien leur affaire, ils font appel à Valeria, la séduisante soeur de Marcos. (Source : Allociné)

El hombre de al lado (2009)

De : Gastón Duprat, Mariano Cohn

Avec : Rafael Spregelburg, Daniel Aráoz, Eugenia Alonso

Genre : Drame

Leonardo fait partie des designers en vogue de son pays. Et signe évident de sa réussite, il vit avec son épouse Ana et sa fille Lola dans la maison unique Curutchet. De fait, elle est connue pour être la seule maison construite par Le Corbusier en Argentine. Mais un matin, la tranquillité de sa vie est bouleversée. En effet, il est réveillé par un bruit obsédant, comme si on perçait un mur… (Source : Allociné)

Elefante blanco (2012)

De : Pablo Trapero

Avec : Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman

Genre : Drame

Tout commence dans le “bidonville de la Vierge” en peine banlieue de Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux prêtres et amis de longue date, œuvrent pour aider la population. Pour cela, Julian se sert de ses relations politiques et supervise la construction d’un hôpital. Nicolas le rejoint après l’échec d’un projet qu’il menait dans la jungle, où des forces paramilitaires ont assassiné les habitants. Profondément choqué, il trouve un peu de réconfort auprès de Luciana, une jeune assistante sociale, athée et séduisante. Alors que la foi de Nicolas s’ébranle, les tensions et la violence entre les cartels dans le bidonville augmentent. Quand le ministère ordonne l’arrêt des travaux pour l’hôpital, c’est l’étincelle qui met le feu aux poudres… (Source : Allocine)

Bombón: El Perro (2004)

De : Carlos Sorín

Avec : Juan Villegas, Walter Donado, Micol Estevez

Genre : Comédie dramatique

Licencié d’une station-service, Juan, 52 ans, passe ses journées à fabriquer des couteaux, qu’il vend tant bien mal autour de lui. Un jour, pour le remercier de l’avoir dépannée sur le bord de la route, une jeune femme lui offre un dogue argentin. Juan ne tarde pas à comprendre qu’il a en sa possession un chien de race, capable de décrocher des médailles. Donc conscient du potentiel de son nouvel ami, il devient exposant canin, avec l’aide de Walter, un professionnel plein d’enthousiasme. (Source : Allociné)

Relatos salvajes (2014)

De : Damián Szifron

Avec : Ricardo Darín, Oscar Martinez, Erica Rivas

Genre : Thriller, comédie, drame

L’inégalité, l’injustice et l’exigence auxquelles nous expose le monde où l’on vit provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de gens. C’est pourquoi certains craquent. Les Nouveaux sauvages est un film qui parle d’eux. En effet, vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, les héros des Nouveaux sauvages franchissent l’étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Alors, une trahison amour, le retour d’un passé refoulé, la violence enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui les entraînent dans un vertige où ils perdent les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs. (Source : Allociné)

Un cuento chino (2011)

De : Sebastián Borensztein

Avec : Ricardo Darín, Ignacio Huang, Muriel Santa Ana

Genre : Comédie dramatique

L’histoire insolite d’un Argentin et d’un Chinois unis par une vache tombée du ciel ! Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et ne parlant pas un mot d’espagnol, il tombe littéralement sur Roberto, quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le recueille malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée de Roberto va peu à peu le conduire, de situations absurdes en drôles de coïncidences, à changer imperceptiblement… (Source : Allociné)

El hijo de la novia (2001)

De : Juan José Campanella

Avec : Ricardo Darín, Norma Aleandro, Héctor Alterio

Genre : Comédie dramatique

Rafael Belvedere, un chef d’entreprise quadragénaire, tente de réaliser le rêve de son père Nino qui veut épouser, après tant d’années de vie commune, sa mère à l’église, vêtue de blanc et parée d’une couronne de fleurs. Or, celle-ci est atteinte de la maladie d’Alzheimer. (Source : Allociné)

El Clan (2015)

De : Pablo Trapero

Avec : Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich

Genre : Thriller, drame

Dans l’Argentine du début des années quatre-vingt, un clan machiavélique, auteur de kidnappings et de meurtres, vit dans un quartier tranquille de Buenos Aires sous l’apparence d’une famille ordinaire. Arquimedes, le patriarche, dirige et planifie les opérations. C’est ainsi qu’il contraint Alejandro, son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des candidats au kidnapping. Alejandro évolue au prestigieux club LE CASI et dans la mythique équipe nationale, LOS PUMAS. Il est ainsi, par sa popularité, protégé de tous soupçons. (Source : Allociné)

Historias mínimas (2002)

De : Carlos Sorín

Avec : Javier Lombardo, Antonio Benedictis, Javiera Bravo

Genre : Drame

A des milliers de kilomètres du sud de Buenos Aires, trois personnages voyagent le long des routes désertes de la Patagonie du Sud. Tout d’abord il y a Don Justo, retraité de 80 ans et ancien propriétaire d’une droguerie dirigée par son fils, s’enfuit de son domicile pour échapper à son emprise. Il part retrouver son chien disparu qu’un ami prétend avoir aperçu à San Julian… Puis, nous rencontrons Roberto, un représentant de commerce d’une quarantaine d’années, accomplit le même périple à bord de sa vieille voiture pour l’anniversaire du fils d’une jeune veuve qu’il convoite… Le même jour, Maria Flores, 25 ans, se retrouve avec sa petite fille sur cette même route. Cette jeune femme est arrivée gagnante pour participer à la finale d’un jeu télévisé. Chacun voyage de son côté, mais ces histoires et illusions vont s’entrecroiser… (Source : Allociné)

Tiempo de valientes (2005)

De : Damián Szifron

Avec : Luis Luque, Diego Peretti, Óscar Ferreiro

Genre : Action, comédie

Suite à la perte d’un procès concernant un accident de voiture, Mariano, psychologue de métier, doit effectuer des travaux d’intérêt général et se retrouve forcé d’apporter un soutien thérapeutique à Alfredo, un policier désespéré car sa femme le trompe. Il est alors Mariano impliqué dans une enquête menée par Alfredo, concernant un double homicide. (Source : Allociné)

Carancho (2010)

De : Pablo Trapero

Avec : Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber

Genre : Drame

Sosa est un “Carancho” : un avocat spécialisé dans les accidents de la circulation à Buenos Aires. Grâce aux assurances et à la corruption, il profite sans scrupules des nombreuses victimes de la route qui enrichissent une poignée d’avocats et de policiers mafieux. Un soir, à la recherche de potentiels clients, il rencontre Luján, une jeune urgentiste qui cumule les heures de travail et se drogue régulièrement pour tenir. Leur histoire d’amour commence là, dans la rue, la nuit. Elle essaye de sauver la vie d’un homme, il essaye d’en faire son client. (Source : Allociné)

Medianeras (2011)

De : Gustavo Taretto

Avec : Javier Drolas, Pilar López de Ayala, Inés Efron

Genre : Romance, comédie

Martin est phobique. Mais il se soigne. Petit à petit il parvient à sortir de son isolement, de son studio et de sa réalité virtuelle. Il est web-designer. Mariana sort d’une relation longue. A tel point qu’elle est perdue et confuse, à l’image du désordre qui règne dans son appartement. Martin et Mariana vivent dans la même rue, dans des immeubles l’un en face de l’autre mais ne se sont jamais rencontrés. Pourtant ils fréquentent les mêmes endroits. Mais ils ne se remarquent pas. Comment peuvent-ils se rencontrer dans une ville de trois millions d’habitants? Ce qui les sépare les rassemble… (Source : Allociné)

No sos vos, soy yo (2004)

De : Juan Taratuto

Avec : Diego Peretti, Soledad Villamil, Cecilia Dopazo

Genre : Comédie dramatique

Javier, un médecin trentenaire récemment marié, prévoit de commencer une nouvelle vie aux Etats-Unis avec María. Juste avant de partir à Miami pour y retrouver sa femme, celle-ci l’appelle pour lui avouer qu’elle est tombée amoureuse d’un autre et qu’elle le quitte. Javier est désespéré, María est tout pour lui et il ne sait pas quoi faire. Il tente donc de se réfugier sur le canapé de son psychanalyste, chez ses amis et avec le chien qu’il vient juste d’acheter ; tout pour surmonter son incapacité à être seul et oublier cette trahison… (Source : Filmaffinity)

Un novio para mi mujer (2008)

De : Juan Taratuto

Avec : Valeria Bertuccelli, Adrián Suar, Gabriel El Puma Goity

Genre : Comédie

A Buenos Aires, le petit commerçant Diego “Tenso” Polsky a une vie ennuyeuse avec sa femme désagréable Andrea “Tana” Ferro. Cette dernière est constamment de mauvaise humeur. Tenso n’a pas le courage de la quitter. Cependant, son ami Carlos lui suggère d’obliger sa femme à divorcer de lui. Ils rencontrent Cuervo Flores, coureur de jupons. Et Tenso l’engage alors pour séduire sa femme et obtient un travail pour celle-ci dans une petite station de radio. En fréquentant Flores, Tana change son comportement et caractère. Tenso redécouvre donc sa femme sous un nouveau jour… (Source : IMDb)

La odisea de los giles (2019)

De : Sebastián Borensztein

Avec : Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín

Genre : Comédie, Drame

Ce film est basé sur le roman d’Eduardo Sacheri, La Noche de la Usina. Il nous raconte l’histoire d’un groupe d’amis et voisins d’un petit village argentin se cotisent pour racheter une usine à l’abandon. Mais leurs rêves et projets volent en éclats lors du “corralito” qui marque le début de la crise de 2001. Ils perdent toutes leurs économies à cause de la fourberie d’un banquier et d’un homme politique véreux. Et pourtant ils décident de ne pas baisser les bras. Les membres de ce petit village décident alors de prendre les choses en main et de montrer que tout compte fait ils n’étaient pas les proies idéales. Le retour de flamme est superbe. (Source : IMDb)

Cinéma – Photo : Wikipédia

Les séries

La casa del mar (2015)

Sortie en mai 2015, cette série réalisée par Diego Lerman, célèbre réalisateur de films argentins compte 13 épisodes au total, dans lesquels se déroulent treize histoires ayant lieu dans une même maison située dans le delta du Tigre, mais à des époques différentes (des années 1900 jusqu’en 2025) ! Pour info, Tigre est une ville emblématique située dans la province de Buenos Aires, où grandes demeures et quartiers pauvres cohabitent presque au même endroit, autour du delta. Nature, histoire, et contes des temps anciens, au bord du fleuve… Ce lieu est propice aux histoires rocambolesques de cette saga de 13 épisodes ! Pour finir, « La casa » a été sélectionnée pour le festival Séries Mania, à voir au plus vite !

Vientos de agua (2006)

Cette série dramatique crée par le réalisateur argentin Juan José Campanella en 2006, raconte deux histoires parallèles : celle de José Olaya, un jeune asturien travaillant dans une mine, qui se retrouve obligé d’émigrer en Argentine en 1934, en utilisant les papiers d’identité et le nom de son frère Andrés; et celle de son fils, Ernesto Olaya, un architecte argentin d’âge moyen qui émigre en Espagne en 2001, également contre sa volonté, à la recherche d’une solution aux problèmes d’argent auquels il doit faire face avec sa famille. (Source : Filmaffinity)

El puntero (2011)

Série politique-fiction sortie fin 2011 qui a eu beaucoup de succès ! El Puntero retrace l’histoire de Pablo Aldo Perotti, alias El Gitano, chef d’un bidonville de la banlieue de Buenos Aires. Ce chef en quête de justice sociale règne sur son quartier en enfreignant la loi quand cela lui semble nécessaire. Cette série décrit les pratiques informelles en Argentine : corruption de la police, faveurs politiques, drogue, emplois fictifs, pratiques douteuses des conseillers, maires, députés…Le phénomène décrit est réel : les punteros, agents de l’Etat, gèrent quotidiennement et tant bien que mal les zones périphériques urbaines laissées à l’abandon. Cette série a suscité de nombreuses réflexions sur la vie politique en Argentine. A voir sans plus tarder !

Historia de un clan (2015)

Cette série policière et dramatique est basée sur l’histoire d’Arquímedes Puccio, homme d’affaires argentin condamné pour avoir mis en place avec l’aide de sa famille un commerce criminel de séquestration et d’extorsion d’hommes d’affaires. La série retrace cette histoire vraie, de la mise en place du commerce, ses relations avec d’autres bandes criminelles, l’histoire insoupçonnable de cette famille en apparence tout à fait normale.

Argentina es música (2012)

Visionnez cette série pour connaître les différentes manifestations de la musique populaire en Argentine ! Les divers genres musicaux des régions argentines sont abordés dans cette série, tout comme les réalités sociales et les contextes géo-historiques propres à ces régions ! Les 3 premiers chapitres parlent des provinces de Santiago del Estero, Chaco et San Juan.

Televisión por la identidad (2007)

Ce programme est né d’un projet de l’Association Abuelas de la Plaza de Mayo : celui de développer une prise de conscience concernant les enfants toujours disparus et privés de leur identité. » Televisión x la identidad » a reçu le Prix Clarin 2007, 4 prix Martín Fierro et le Prix Emmy International ! L’audience importante de cette série a permis la diffusion massive de la problématique des bébés volés pendant la dictature et du rôle des Abuelas de la Plaza de Mayo. De plus et parallèlement à ce programme, se sont développés d’autres initiatives comme « teatro x la identidad », « cine por la identidad », « rock por la identidad », toujours dans la même optique.

Maintenant vous n’avez que l’embarras du choix pour vous lancer à la découverte du cinéma argentin !

Cet article vous a plu ? Vous aimeriez aussi…