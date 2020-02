Vous avez besoin de vous évader quelques jours, de vous ressourcer, de vous retrouver à la «campagne» ? Aujourd’hui on vous propose une solution pour pouvoir vous évader le temps d’un week-end (ou plus !). Venez découvrir la Finca Valentina, une petite maison de campagne dans les environs de Salta.

Finca Valentina est une « casa de campo », une maison de campagne pleine de charme, située non loin de Salta. Cette magnifique résidence a ouvert ses portes en 2008 grâce à un couple d’italiens. Ils ont à coeur de préserver un cadre agréable et une ambiance qui se veut conviviale. Ils apportent à leurs clients un service de qualité, en leur proposant de nombreuses activités, visant toujours soit à vous détendre, soit à vous faire profiter des merveilleux paysages qu’offre la région de Salta.

Terrasse privative de la chambre “Deluxe” et sa vue

Un petit coin de paradis…

D’un côté, la maison conserve l’architecture traditionnelle de la région. D’autre part, l’intérieur a été restauré pour offrir les espaces, la lumière et le confort de la vie moderne. Leur passion leur permet ainsi de prêter attention aux plus petits détails. En effet, chaque objet de la maison, des verres aux meubles, choisi lors de voyages aux quatre coins du monde, raconte son histoire.

Finca Valentina propose différents types de chambres :

quatre chambres « standard » : deux sont dans la maison principale et les deux autre dans un chalet séparé.

Deux chambres « supérieures » plus grandes, lumineuses , avec une terrasse privée et accès privé.

Une suite « Deluxe » est la seule chambre au dernier étage avec une terrasse privée. Elle permet d’admirer le ciel lors des soirées étoilés.

Une suite « familiale » : idéal pour les familles avec enfants car elle offre 2 deux chambres communicantes, avec un patio privé à l’écart des autres habitations : les jeux bruyants ne seront plus un problème lors de vos vacances .

La villa « Deluxe » conviendra parfaitement aux familles nombreuses ou aux groupes (jusqu’à 6 personnes). La villa se compose de 3 chambres, 2 salles de bain, un salon et une cuisine.

Chaque chambre est équipée d’un coffre-fort, de la climatisation réversible, d’un sèche-cheveux. De plus, les propriétaires mettent un point d’honneur à la qualité des draps.

Chambre “supérieur” – photo

Les plus :

Lors de votre arrivée, l’équipe vous concoctera un cocktail de bienvenue pour vous accueillir.

Chaque client pourra profiter de la salle de séjour commune avec une bibliothèque, de la cheminée en hiver ou de manger sur les tables extérieurs en été. Il y a également une piscine et son solarium, de grands jardins, patios et terrasse.

La wifi est disponible gratuitement, mais pour un séjour plus authentique vous pouvez demander des jeux de société pour adultes ou pour enfants.

Finca Valentina propose un service complémentaire de blanchisserie et de transfert depuis et vers l’aéroport ou la ville de Salta.

Notre coup de coeur : les propriétaires ont lancé une démarche écologique et durable. Des panneaux solaires ont été installés, un sytème de recyclage a été mis en place, et de l’eau minérale est disponible gratuitement en fontaine pour chacun des clients. Alors n’achetez plus de bouteille d’eau, il vous suffit d’arriver avec votre gourde et de la remplir chaque jour !

Aperçu des espaces extérieures – photo

Des activités pour passer un séjour inoubliables

Balades à cheval : Guidé par un gaucho local, vous partirez à cheval à la découverte des alentours de la maison. A travers champs et montagnes, rivières et forêts, vous profiterez des paysages époustouflants aux mille reliefs et couleurs qu’offre la région.

La Finca Valentina propose également des balades de plusieurs heures, voire même d’une journée complète !

Cours de cuisine : Oui aujourd’hui vous allez enfin pouvoir apprendre comment faire les authentiques empanadas argentines ! D’autant plus que celles de Salta sont particulièrement reconnues. Ici vous aurez la chance d’apprendre les secrets de la fameuse recette qui fait partie intégrante du patrimoine gastronomique argentin. Vous apprendrez à faire la pâte, à préparer les différentes farces, et surtout à les façonner de la plus belle des façons. C’est ainsi que, après avoir confectionné vos empanadas, le cours s’achèvera sur un excellent repas avec entrée, plat, dessert, incluant bien sûr vos créations!

Massages : Que peut-on rêver de mieux qu’un massage pour un moment de détente? La Finca Valentina propose, en effet, une sélection de massages dans un havre de paix. Vous aurez le choix entre massage relaxant, massage du dos, drainage lymphatique, exfoliation du corps, massage du visage. Vous pourrez également en profiter pour vous faire une beauté des mains, ou des pieds. Tout est a votre disposition pour vous détendre et passer un agréable moment.

Menu dégustation : Un plaisir pour le palais ! Le menu est confectionné en 4 étapes, chacune accompagnée d’un vin sélectionné parmi les meilleurs de la vallée de Salta : des vins de haute altitude, intenses et uniques. En effet, un incontournable pour tous les amateurs de gastronomie !

Balades à vélo : Vous aurez à votre disposition l’accés à des vélos ce qui vous permettra de découvrir la région librement. Plusieurs parcours autour de l’hôtel vous sont proposés, afin de découvrir la région. Vous avez par ailleurs la possibilité de faire un tour un peu plus long, à travers la Quebrada del Toro, où passe notamment le célèbre ” Train des nuages”, et ce, avec un guide.

Excursion : Finca Valentina vous propose de 2 à 5 jours, afin de découvrir la région. Vous aurez ainsi le choix entre Valles Calchaquies, Quebrada de Humahuaca, El Peñon, Puna Argentina et Tolar. L’idéal pour être sur de ne pas passer à coté de paysages extraordinaires !

Alors, si vous passez à proximité de Salta, vous ne pouvez pas manquer un endroit comme celui-ci !

Si vous êtes tentés par la découverte de la province de Salta, laissez-vous charmer par un voyage organisé par l’agence Equinoxe, spécialiste du voyage en Argentine depuis 30 ans. De plus, profitez de prix avantageux sur toutes les activités proposées par Finca Valentina.

