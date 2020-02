“À chaque combat son foulard !” Impossible de passer en Argentine sans croiser des foulards blanc, vert, bleu, orange, rouge ou violet ! Qu’ils soient accrochés au poignet, au sac, autour de la tête ou du cou, ils ne sont pas sans signification !

En Argentine, faire savoir son opinion politique et l’afficher pour le défendre fait partie des coutumes. Chaque idéologie est défendue par une couleur sur un foulard. Aujourd’hui Argentine Info vous explique d’où cela vient, et ce que cela représente aujourd’hui.

Manifestantes pour retrouver les bébés volés durant la dictature – Blogspot

Un peu d’histoire

Lors de la dictature en Argentine, qui a durée de 1976 à 1983, plus de 30 000 personnes ont disparu. Le général Videla était, en effet, le commanditaire d’un véritable génocide. Parmi ces personnes disparues, se trouvent 500 bébés volés et leur mère.

Les nouveaux-nés et 35 femmes enceintes furent enlevés par des tortionnaires. Après la naissance de leurs petits, les mères ont été assassinées, ou portées disparues. Ces enfants furent enlevés à leur famille pour être placés dans des familles de militaires ou des familles proches du pouvoir, qui ne pouvaient pas avoir d’enfants.

Afin de lutter contre ces crimes, ce sont les grand-mères des bébés volés qui ont manifesté sur la “Plaza de Mayo”. Comme signe distinctifs, elles ont choisit de se montrer avec un foulard de couleur blanc sur la tête.

Malgré leurs efforts, il était très difficile de retrouver ces enfants. Ces derniers avaient changé de nom, leur famille ne savait pas à quoi ils ressemblaient en grandissant, et les enfants eux-même n’était pas au courant de faire partir de ces 500 bébés volés. De plus, les parents adoptifs ressemblaient extrêmement aux parents biologiques afin de ne pas laisser planer le moindre doute. Aujourd’hui, à peine plus de 100 bébés ont été retrouvés, près de 40 ans après la fin de la dictature.

Aujourd’hui, les grand-mères de la plaza de mayo manifestent toujours, chaque jeudi, devant la casa del gobierno, afin de retrouver leurs petits enfants, et pour que ces actes ne soient oubliés et ne restent pas impunis.

Foulard vert pour le droit à l’avortement – anred

Foulards : une lutte actuelle

Les foulards vert et bleu

En ce moment particulièrement, vous pouvez apercevoir dans les rues nombre de foulards vert et parfois bleu.

Le foulard vert symbolise la lutte, il est une marque distinctive pour tous ceux et celles qui souhaitent défendre le droit à l’avortement mais aussi la place de la femme dans les droits de l’homme.

Le fait même de porter un foulard est inspiré du mouvement des grand-mères de la place de mai. C’est une symbolique très forte et importante dans la culture argentine. La couleur verte est, dans un premier temps, la couleur des féministes mais elle représente surtout la vie. Pourquoi la vie ? Chaque année 500 000 avortements clandestins sont effectués en Argentine, ce qui entraîne 50 000 cas de complications et une cinquantaine de morts.

Ceux qui souhaitent se battre à l’encontre de cette loi ont opté pour un foulard bleu-ciel. Cette couleur symbolise l’immaculée Conception et la Vierge Marie. L’Argentine est un pays très catholique et conservateur, c’est pourquoi cette loi divise le peuple en deux idéologies très différentes. Concernant la loi de liberté au recours à l’avortement elle a été acceptée chez les députés mais a été refusée au sénat avec une petite majorité en août 2018.

Les défenseurs de la légalisation de l’avortement ne perdent cependant pas espoir pour 2020. Plus de 65 000 foulards vert ont été vendus à Buenos Aire durant ces derniers mois. Une belle preuve de soutien collectif.

Les foulards orange, rouge et violet

La couleur orange représente l’idée qu’il devrait y avoir une séparation de l’Église catholique et de l’État. Ceux qui portent ce foulard pensent que l’État national ne doit en aucun cas financer l’Eglise. Ils préconisent également que l’Église n’influence en aucune façon l’éducation ou les décisions politiques en Argentine. Il est fréquent que dans les manifestations, ces mouchoirs accompagnent les mouchoirs verts. Leur devise est “L’Église et l’État, une question distincte”.

Le foulard rouge, quant à lui, représente ceux qui réclament une nouvelle loi sur l’adoption et est plus conforme aux foulards bleus, au collectif qui s’oppose à l’avortement légal.

Le foulard violet quant à lui représente la volonté d’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Ainsi, quelque soit la cause qui vous tient à cœur, vous trouverez le foulard qu’il lui est dédiée, en allant du foulard pour la protection des animaux à celui qui supporte l’équipe de football de la BOCA !

Cet article vous a plu ? Vous aimeriez aussi…