La cuisine andine renvoie le plus souvent à des spécialités péruviennes. Cependant, on trouve aussi ce type de cuisine dans le nord-ouest de l’Argentine, qui est aussi marqué par ces traditions. Alors aujourd’hui, nous avons choisi de vous présenter cette cuisine avec quelques exemples alléchants !



Caractéristiques de la cuisine andine

Dans la région du nord-ouest argentin, la cuisine se caractérise par l’influence des Incas. En effet, ceux-ci y vivaient avant la colonisation espagnole. Notons qu’il s’agit d’une cuisine proche de la terre, riche et pleine de saveurs. D’ailleurs, elle se compose principalement de pommes de terre, de maïs, d’haricots, de potirons ou encore de cayotes (fruits locaux). De plus, des céréales très nutritives sont également utilisées. Par exemple, le quinoa et la kiwicha. Enfin, il faut dire que les plats sont souvent préparés sous forme de ragoûts, le tout bien relevé par du piment.

Quels plats typiques ?

Entrée : pour commencer le repas vous avez le choix. En effet, on peut manger un mélange de maïs et fromage andin. Ou bien, une salade de chocho ou tarwi. Il s’agit d’une sorte de haricot très riche en protéine. Enfin, vous pourrez goûter des « papas a la huancaína ». C’est-à-dire des pommes de terres revenues accompagnées de fromage andin et d’ail.

Plat : plusieurs options s'offrent à vous pour continuer… Tout d'abord, la pachamanca. C'est un plat de viandes de bœuf, agneau, porc et cochon d'inde (souvent utilisé dans cette cuisine !) cuites sur des pierres chaudes. On accompagne les viandes de fèves, de pommes de terre et d'humitas (pâte de maïs cuite et assaisonnée d'huile). Puis, une autre option, est le célèbre locro. C'est-à-dire un ragoût à base de courgettes, pommes de terre, maïs accompagné de viandes bovines ou autre selon les recettes. En outre, vous pourrez aussi vous régalez d'« olluco con carne ». En effet, cette plante proche de la pomme de terre est délicieuse et peut se consommer avec de la viande de lama. Enfin, pour les raisonnables, il y a la « sopa verde », soupe à base de pommes de terre, œufs, fromage et paico, plante typique de la région.

Dessert : pour couronner ce menu, goûtez les spécialités sucrées de cette cuisine. Tout d'abord le chapana, à base de farine de manioc. Puis le quesillo (fromage caillé) au miel. Ensuite, le cocada, fait de noix de coco et de cassonade. Pour continuer, le manjarblanco, forme de dulce de leche. Et enfin, la gelée de mûres et sureau…

