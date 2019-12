Envie de vous détendre au cœur des vignobles de la province de Salta, loin de l’effervescence des grandes villes ? Alors découvrez les merveilles de l’hôtel 5 étoiles House of Jasmines.

House of Jasmines en quelques mots

House of Jasmines est une ancienne demeure coloniale centenaire. Elle se compose de 14 chambres, donnant sur un cadre idyllique, typique du Nord-Ouest de l’Argentine. House of Jasmines témoigne de l’époque de gloire de l´Argentine. De plus, elle offre modernité et raffinement dans sa décoration et ses infrastructures. Pour cette raison, entre autres, cet hôtel 5 étoiles détient le label Relais et Châteaux. Notons qu’il a été racheté par les propriétaires français de la magnifique estancia El Colibri de Córdoba. Par conséquent, on remarque que la Famille Fenestraz a réussi à y créer une ambiance unique et romantique. En effet il s’agit d’une alliance entre le style traditionnel du Nord de l’Argentine et le confort des meilleurs hôtels boutiques.

Un lieu idéal pour se relaxer

Avec 100 hectares de parcs et de jardins, ce lieu est idéal pour une escapade romantique, des vacances en famille ou pour se ressourcer loin du stress des grandes villes. De plus, le spa est un véritable paradis. En effet, on se fait chouchouter avec des traitements hauts-de-gamme. La piscine climatisée est située au cœur d’un parc jonché de fleurs et traversé par le Río Arenales, offrant une magnifique vue sur des paysages andins. En outre, les fruits et légumes sont cultivés dans le potager même de House of Jasmines. Donc c’est un maximum de saveur et de fraîcheur aux délices garanti à La Table, le restaurant gourmet de l’hôtel proposant de délicats plats typiques de la cuisine autochtone.

Les activités à faire

En plus des nombreux services proposés par House of Jasmines (spa, piscine…), Salta est le lieu idéal pour profiter de la nature. Alors partez à la découverte de la splendide Quebrada de Humahuaca ou volez en parapente au dessus de la province de Salta. Rafting sur le Río Juramento, excursions en moto, trekking à dos de lama, balade à cheval, golf, polo… les activités ne manquent pas à Salta !

Vous pouvez également profiter de cours de cuisine mis à disposition par l’hôtel. Vous apprendrez ainsi à réaliser les fameux empanadas argentins et les déguster dans la foulée. Pour les enfants l’hôtel propose des cours de pâtisserie.

Enfin, laissez-vous tenter par une dégustation de vin accompagnée d’un repas.

