La région de Mendoza est le centre principal du vin argentin et l’une des 8 capitales mondiales du vin. Bien que peu connue, la visite des vignobles peut également être accompagnée d’une visite gourmande des producteurs d’huile d’olive.

La maison Zuccardi, célèbre pour ses vignobles et sa production de vin, a d’autres bons atouts côté dégustation, avec son huile d’olive extra-vierge fabriquée sur place.

Déroulement de l’excursion

Là aussi on peut parler d’arômes, de saveurs fruitées, légèrement épicées… La meilleure période pour cette excursion, que la maison Zuccardi nomme « Cueillette des olives », est d’avril à mi-juin. L’idée est la même qu’à l’époque des vendeanges : les visiteurs peuvent participer à la cueillette des olives, et comme à la différence du vin, la fabrication et la mise en bouteille sont rapides, ils peuvent partir avec leur propre échantillon d’huile d’olive à la fin de la visite.

Entre le moment où les fruits entrent et celui où l’huile non filtrée sort de la machine, il faut compter 1 heure. Tous les appareils (mélange, centrifugeuse…) sont italiens, de dernière génération.

Après la cueillette, une dégustation des huiles est proposée. Ceux qui le souhaitent peuvent déjeuner sur place au restaurant, qui propose des menus gourmets, à base d’olives bien entendu ! Le domaine dispose de 180 hectares d’oliviers, et projette de s’agrandir l’année prochaine.

Quelques conseils pour bien choisir son huile d’olive

Rechercher le label « extra-vierge » (« extra virgen ») sur l’étiquette.

Veiller à ce que le niveau d'acidité soit inférieur à 0,8% pour que l'huile soit de qualité.

L'année de récolte est aussi importante. Plus l'huile est récente, meilleure elle sera, et il est important qu'elle ne dépasse pas 2 ans.

Il est préférable que la bouteille soit obscure, pour protéger le produit de la lumière.

Tous les bienfaits de l’huile d’olive…

L’huile d’olive possède de nombreuses propriétés, entre autres de la vitamine E, des acides gras et antioxydants. Certains hôtels de Mendoza donne la possibilité à ses clients de bénéficier de l‘olivothérapie, sous forme de massages. Le massage se fait avec de l’huile extra-vierge non filtrée, qui va nourrir la peau, la tonifier et l’hydrater.

