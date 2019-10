Situé dans la province de Formosa, el bañado la Estrella est un marais ou « zone humide ». C’est dû aux fortes pluies et des débordements fréquents du río Pilcomayo, le fleuve voisin. Cet immense parc naturel est une bonne idée de destination si vous voulez vous mettre au vert !

Photo : Wikipedia

Comment expliquer ce phénomène ?

El Bañado représente une surface de près de 400 000 hectares. C’est le troisième marais le plus vaste d’Amérique du Sud. Sa longueur oscille entre 200 et 300 kms et sa largeur entre 10 et 20 kms. Le phénomène de marais découle de la grande quantité de sédiments que transporte le río Pilcomayo. Ce dernier prend sa source dans les Andes Boliviennes. Et les résidus qui colmatent le lit du fleuve causent des débordements. Par conséquent, les inondations des terres alentours sont fréquentes. Et cela donne naissance au bañado à partir des années 1940.

C’est durant les mois d’été (janvier-février) et jusqu’à la fin de la saison des pluies (avril-mai) que le marais est le plus étendu. A cette époque là de l’année, ont lieu les inondations les plus fortes, dues aux fortes précipitations dans la jungle bolivienne. Puis, ça décroît progressivement jusqu’au printemps, saison sèche dans cette région.

Biodiversité et diversité ethnique et culturelle

L’environnement du marais et du fleuve est très propice à la préservation d’une grande biodiversité. En effet, vous pourrez y admirer des espèces rares et protégées d’oiseaux. Par exemple des hérons ou des charás. Ou encore des cerfs, des caïmans, des loutres ou différentes espèces de canards et de serpents aquatiques. Ensuite, pour ce qui est de la flore les palmiers, aulnes, roseaux ou caroubiers sont autant d’espèces qui s’épanouissent sur ces terres humides.

De plus, cette région dispose d’une grande richesse ethnique. En effet, quatre communautés y vivent en harmonie avec l’environnement, en suivant des modes de vie traditionnels : les Pilagá, les Wichí, les Toba et les Nivaclé.

Photo Flickr

Que faire à El bañado la Estrella ?

Evidemment, El bañado est une destination rêvée pour tous les amoureux de la nature ! Vous pourrez d’une partm faire un safari photos, une balade à cheval, une traversée en kayak ou admirer la vue depuis un petit avion. D’autre part, c’est le lieu idéal pour partir en observation. La faune et la flore sont d’une grande richesse. Enfin, vous pourrez vous baigner dans l’un des zones aménagées du parc. A noter : la meilleure période pour s’y rendre est de mai à septembre. Car c’est l’époque pendant laquelle vous éviterez les fortes chaleurs, l’humidité et les insectes.

Le village de Las Lomitas, à 45kms, offre diverses possibilités de logements. Il sera donc l’endroit idéal pour partir visiter le bañado !

