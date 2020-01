Située au sud de l’Argentine, en Patagonie, la Ruta Azul (route bleue) s’étend sur plus de 5oo km et traverse trois parcs nationaux, dans les provinces de Chubut et de Santa Cruz. Cette destination touristique assez récente, à ne pas manquer !

Source – photo : Lynxpardina

Une route pour trois parcs

La Ruta Azul, qui est en fait la Ruta 3, est une route qui longe l’Océan Atlantique et descend le long de la Patagonie Argentine. Ce chemin longe de magnifiques paysages, entre mer, roches et vastes étendues sauvages.

En l’empruntant, vous passerez par trois parcs nationaux différents dits « parques azules » du fait de leur proximité avec la mer.

Le Parc Marino Costero Patagonia Austral : créé en 2007, il couvre une surface de près de 135 000 hectares. Situé à une centaine de kilomètres de Dos Bahía, il comporte plusieurs îles et îlots proches de la côte. Il possède également une faune très variée et a été créé en vue de protéger et conserver des espèces rares.

Le Parc Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino : ce parc a été inauguré en 2009 et protège 170 000 hectares de mer ainsi que diverses îles. Au sud de Puerto Deseado, dans la province de Santa Cruz, vous pourrez y admirer d’importantes colonies de pingouins à huppes jaunes, sur l’île aux pingouins.

Le Parc National Monte León :

Quels animaux verrez-vous au long de la Ruta Azul?

Outre les merveilleux paysages que cette route vous fera découvrir, elle est surtout célèbre pour la faune très riche qui la compose. Parmi celle-ci, vous trouverez de nombreux mammifères : des pingouins de Magellan, au dos noir et corps blanc ; des pingouins à huppe jaune ; des guanacos, espèce de lama typique de la région ; des baleines (selon la saison durant laquelle vous y êtes) ; des renards…

Ces trois parcs abritent également beaucoup d’espèces d’oiseaux tels des nandous, sorte d’autruche, des flamands roses ou encore des « canards-vapeur » ( !).

