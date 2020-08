Puerto San Julían se situe au sud de la Patagonie à 370 km de Río Gallegos (capitale de Santa Cruz). Cette ville est célèbre pour son histoire. Entourée par la baie du même nom, San Julían est un endroit sympathique à visiter si vous vous trouvez dans la région !

Réplique du Nao Victoria, dans le port san Julian. Source Pinterest

Un peu d’histoire…

Le 31 mars 1520, le navigateur portugais Magellan et sa flotte débarquent dans le port de San Julían. D’abord en quête d’eau douce et de vivres, ils décident finalement d’y passer tout l’hiver. Au cours de cette période, la ville et la baie de San Julían ont été le théâtre d’événements marquants pour l’histoire de la Patagonie et de l’Argentine. Tout d’abord, le 1er avril, Magellan fait organiser la première messe catholique sur le territoire argentin. La baie est également le lieu d’une mutinerie au sein des troupes espagnoles. En effet les membres de l’équipage souhaitant rentrer en Espagne s’oppose à ceux qui souhaitent continuer l’expédition. L’émeute est réprimée dans le sang par Magellan, qui reprend le contrôle de son équipage.

Enfin, c’est aussi à ce moment qu’a lieu le premier contact entre les Européens et les aborigènes. Ceux-ci étaient surnommés « Patagones » par l’équipage de Magellan du fait de la grande taille de leurs pieds. C’est d’ailleurs de ce surnom dont la Patagonie tire son origine. Si les premiers contacts furent cordiaux, l’histoire se compliqua lorsque Magellan voulut capturer des Indiens pour les ramener en Espagne le jour de son départ. Les Indiens résistèrent et certains furent tués, triste preuve de la violence des conquêtes de cette époque.

Manchots de Magellan dans à Puerto San Julian. Source Pinterest

À voir, à faire à Puerto San Julían

Bien sûr, les activités touristiques sont marquées par cette histoire : vous pourrez par exemple admirer et visiter une réplique du Nao Victoria, l’un des cinq bateaux de Magellan, le seul à avoir terminé son tour du monde. Lors des visites, vous découvrirez les conditions de vie à bord et en apprendrez plus sur l’histoire de l’expédition. Le musée archéologique Rosa Novak contient lui une grande collection qui présente l’histoire des anciennes cultures de la région.

La baie est aussi le départ de balades et d’excursions pour voir les fameux manchots de Magellan et, si vous avez de la chance, les toninas overas (dauphins de Commerson). Enfin, vous pourrez visiter la Réserve Naturelle de San Julían, zone protégée pour sa faune et sa flore. Bref, vous aurez de quoi vous occuper dans cette ville au passé chargé !

