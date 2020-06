San Martín de Los Andes est une charmante ville de Patagonie, sur la route des 7 lacs. Argentine-info vous dit tout sur cette destination de choix!

San Martín de Los Andes et le lac Lacar. Source Wikipedia

San Martin de los Andes, située dans la province de Neuquén, s’étale au cœur des plus beaux paysages de Patagonie, devant les rives du lac Lacár – route des sept Lacs – et entourée de montagnes tapissées de forêts, entre lesquelles on peut apercevoir le sommet du Volcan Lanín.

Dans la ville de San Martín de Los Andes

Aux mois d’été, les journées se prolongent jusqu’à 22h00, rafraîchissant lair pour une nuit plus agréable. Au moment où le soleil se couche derrière les eaux du lac Lácar, touristes et résidents retournent au centre-ville. Alors, les bistrots de l’avenue principale de San Martín sortent leurs tables et la ville s’anime. Les artistes, les artisans, les spectacles pour enfants s’installent dans les rues, pendant que les restaurants proposent leur fameux agneau à la braise.

Depuis sa fondation en 1898, San Martín vit au rythme des traditions indiennes mapuches, créoles et européennes : une identité métissée typiquement patagonique. Pendant longtemps, l’attraction principale de la ville était hivernale, avec la station de ski du sommet Chapelco, mais depuis peu, celle-ci est également devenue une destination estivale de premier choix, avec une infinité d’activités pour les amoureux du grand air et les aventuriers.

Les plages de San Martín de Los Andes

Les plages de San Martín offrent un premier contact avec les eaux cristallines du lac Lácar.

Des bateaux partent toutes les heures entre 10h et 19h et des catamarans traversent le lac jusqu’à Quila Quina, destination favorite des locaux et des visiteurs.

Sur les plages, on peut louer des Kayaks, bateaux et canoës. Par une journée ensoleillée, rien de tel que de naviguer et de faire un petit détour sur un court d’eau de la zone pour plonger dans les eaux pures et profondes du lac Lácar.

Le mont Chapelco

Les habitués de la station Chapelco en période hivernale seront surpris de l’explosion de tons verts en été.

Profitez des infrastructures de la station pour passer d´incroyables moments au sommet. Découvrez les activités à sensations fortes comme le “bike park”. Les vélos peuvent se louer sur place mais il est aussi possible d’emmener le sien. Les bikers confirmés pourront également expérimenter un circuit assez difficile ouvert exclusivement en été.

Au sommet, vous pourrez également vous amuser au parc de jeux gonflables ou encore glisser sur le toboggan de 800 mètres qui descend le versant de la montagne. L’une des attractions les plus incroyables est le canopy : un parcours de 300 mètres sur une pente qui s’appelle “la pleurnicheuse”. Enfin, les adeptes de paysages de rêve pourront monter à 2000 mètres d’altitude et admirer une vue magnifique sur la région.

Ski sur le mont Chapelco – Flickr Alicia Nijdam-Jones

Trekking depuis San Martín de Los Andes

La région possède des circuits de trekking adaptés pour tous types de niveaux, cheminant entre les forêts ou les sentiers côtiers. Vous pourrez également réaliser un trekking de seulement quelques heures en partant du Lac Lacar : le chemin de la “islita”(petite île). Vous passerez sur les terres Mapuches et pourrez faire un détour par un mirador pour profiter d’une vue plongeante sur le lac Lacar et San Martin de Los Andes, ou aller directement jusqu’à la islita.

Pour une pause gourmande

En sortant de la ville par la vieille route de Chapelco, vous tomberez sur la maison de thé Arrayán, un site magique, fondé en 1936. Vous pourrez y déguster des picadas (plateau de charcuterie) arrosées d´une bière artisanale Lácar, ainsi que différentes variétés de thés et pâtisseries mais également quelques plats élaborés à base de produits locaux.

Par ailleurs, nous vous conseillons vivement de goûter les fameux alfajores Pillanhue! Ce sont les alfajores artisanaux de la ville. Vous pourrez les trouver dans tous les kioscos et la plupart des salons de thé, mais vous pouvez également aller les chercher directement à la fabrique. Notre préféré est celui fourré au sauco, petite baie typique de la région. Certains affirment que ce sont les meilleurs alfajores du pays… nous vous laissons juger par vous-même!

Alfajor Pillanhue. Source Alfajorespillanhue

La route des sept lacs

La bien nommée route des sept lacs est la partie de la route 40 qui se déroule entre San Martín de Los Andes et Bariloche. Elle traverse les parcs nationaux Nahuel Huapi et Lanín. Vous pourrez y admirer sept lacs tous différents. Certains sont accessibles et vous pourrez alors vous y baigner voire y camper.

Comment y aller ?

Par la route: 1 518 kms séparent Buenos Aires à San Martin de los Andes. Prenez l’accès Ouest jusqu’à Lújan, puis la route 5 jusqu’à Santa Rosa, le route 35 jusqu’à Padre Buodo,la route 152 jusqu’à Casa de Piedra, la route 6 jusqu’à General Roca, la route 22 jusqu’à Arroyito et les routes 237, 40 et 234.

Au total : 6 péages pour 14.5 pesos. Et beaucoup d’heures de route..

Aerolíneas Argentinas propose des vols depuis Aeroparque jusqu’à Chapelco sans escale ( 2h).

Bus: depuis Retiro jusqu’à San Martín de Los Andes (comptez environ 24h)

Vous souhaitez découvrir San Martín de los Andes et sa région ou construire un itinéraire sur mesure en Argentine ? Contactez l’Agence Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 30 ans !

