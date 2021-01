Vous rêvez de découvrir les fameuses chutes d’Iguazú mais vous êtes un peu perdu : quand y aller ? Par quel pays commencer? Comment s’y rendre? Pas de panique, nous vous aidons à vous y retrouver !

Chutes d’Iguazú. Source Pinterest

Les chutes d’Iguazú

Les chutes d’Iguazú sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et font partie des Sept Merveilles du Monde Naturel. Merveilles de l’Argentine, elles se situent en plein cœur de la forêt tropicale. De plus, les chutes représentent une frontière naturelle entre l’Argentine et le Brésil ! Mais quelle est la différence entre les deux côtés ? Et bien chaque côté de la frontière propose un panorama différent ! Du côté brésilien, vous pourrez admirer une vue panoramique permettant d’apprécier la grandeur de l’étendue de celle-ci ! En effet, cela représente tout de même plus de 3 kilomètres de cascades, atteignant jusqu’à 80 mètres de hauteur ! Quant au côté argentin (qui compte environ 80% de la totalité des chutes de son côté), lui, vous permet de vous promener au plus près des chutes ! Vivez une expérience impressionnante grâce aux nombreuses passerelles dont ce côté dispose.

Les conditions climatiques

De décembre à avril

De décembre à avril, le climat est chaud et humide et les températures y sont très élevées : la température moyenne est de 32º. Que faut t’il donc mettre dans sa valise durant cette période ? Nous vous conseillons d’apporter vos vêtements d’été ! Mais prévoyez également un K-Way car les précipitations y sont nombreuses à cette période de l’année.

De mai à septembre

De mai à septembre le climat est plus doux ! En effet, nous rentrons dans la période de l’hiver argentin (juin – septembre). Mais même durant cette période de l’année, il ne fait jamais très froid dans la région d’Iguazú ! Les températures maximales en journée peuvent atteindre les 25º et la température moyenne est de 17º. C’est pourquoi, nous vous conseillons de prendre des vêtements légers pour l’humidité. Mais n’oubliez pas de prendre également quelques pulls et vestes pour vous couvrir le soir ! De plus, des vêtements légers sont également une bonne idée car les journées peuvent être tout de même agréables !

Meilleure période pour se rendre à Iguazú

Vous pouvez vous rendre dans la région d’Iguazú durant toute l’année. Évitez peut-être le mois de juillet pour ne pas croiser la foule d’argentins en vacances d’hiver.

Durée du séjour à Iguazú

Nombre de jours conseillé pour visiter Iguazú

Nous vous conseillons de prendre entre deux et trois jours pour profiter pleinement des chutes du côté argentin et brésilien. Le côté argentin peut tout à fait se faire en une journée complète. En effet, cela vous laisse de temps de réellement profiter des chutes et de réaliser plusieurs excursions telles que la Gran Aventura. Quand au côté brésilien, il est tout à fait possible d’y passer une matinée ou bien une journée. Pour les amoureux des sensations fortes, il est le seul côté qui vous propose un survol des chutes en hélicoptère ! De plus, vous aurez également la possibilité de visiter le Parc aux oiseaux. Enfin, sachez également qu’un incroyable parc d’accrobranche vous attend au cœur de la jungle.

Si vous n’allez qu’un seul jour aux chutes, nous vous conseillons le côté argentin qui d’après nous est plus impressionnant que son voisin brésilien.

Quel côté visite-t-on en premier ?

Selon les préférences et sensibilités de chacun, commencer par le côté brésilien permet de commencer par le plaisir des yeux avec les vues panoramiques sur le parc, alors que le fait de commencer par le côté argentin permet d’entrer directement au cœur des chutes en plein cœur de la jungle tropicale ! Des deux côtés, il est fortement conseillé de prendre dans votre sac à dos votre K-Way ! Il sera votre meilleur ami lors de votre découverte des chutes ! En effet, les chutes d’Iguazú, ça mouille !

Que cela soit du côté argentin ou brésilien, vous vivrez une expérience inoubliable ! Impressionnant, magnifique, terrifiant… il est difficile de mettre des mots sur ce vrai spectacle naturel ! Mais une chose est sur, cela restera un des meilleurs souvenirs de votre vie !

Un toucan dans le parc national d’Iguazú. Source Pinterest

Comment se rendre aux fameuses chutes d’Iguazú ?

Depuis Buenos Aires

En bus:

Des départs toutes les heures entre 13h et 22h. Plusieurs compagnies effectuent le trajet Buenos Aires-Iguazú, vous aurez accès aux horaires et au prix sur le site de Plataforma10 ou Centraldepasajes. Une fois votre réservation effectuée, rendez-vous au terminal de bus de Retiro. Comptez au moins 18h de bus avant d’arriver à destination.

En avion:

Les compagnies Aerolineas et LAN proposent des vols directs, compter 2 petites heures pour vous y rendre. Pour plus d’infos n’hésitez pas à vous rendre sur le www.equinoxe-argentine.com ! L’Agence Equinoxe vous trouvera le vol le moins cher et le mieux adapté à votre séjour à Iguazú !

Depuis Mendoza

En bus:

La compagnie Andesmar propose le trajet mais, il faut compter 34h de bus!! Vous pouvez consulter les tarifs sur Centraldepasajes ou Plataforma10. Pour cette durée nous vous conseillons vivement de prendre l’avion.

En avion:

Vols directs tous les jours sauf le lundi, vendredi avec Aerolineas. Pas de vols directs avec LAN. N’hésitez pas à vous rendre sur le www.equinoxe-argentine.com.

Depuis Salta

En bus:

Si vous souhaitez effectuer ce trajet nosu vous conseillons vivement de prendre l’avion, en bus cela demande beaucoup de changements car aucune ligne direct n’existe pour lors.

En avion:

Vols directs avec Aerolineas tous les jours sauf les jeudis et dimanches, compter 2h de vol. Rendez-vous sur www.equinoxe-argentine.com.

Depuis Córdoba

En bus:

Des lignes directs existent entre Córdoba et Iguazú, durée du trajet 21h30. Vous aurez accès aux horaires et au prix sur le site de Plataforma10 ou Centraldepasajes.

En avion:

Nous vous conseillons les vols avec Aerolineas, tous avec une escale à Buenos Aires. Pour les autres compagnies ils faut compter 2 escales!

Besoin d’aide pour organiser votre voyage à Iguazú? N’hésitez pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure depuis 30 ans !

Cet article vous a plu ? Vous aimerez aussi :