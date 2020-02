Qui ne rêve pas de voyage, d’aventure et de dépaysement ? Si c’est le cas, l’Argentine est un pays fait pour vous ! Et s’il y a bien un lieu à visiter ce sont les chutes d’Iguazú. C’est évidemment le lieu incontournable à voir. Les chutes d’Iguazú, font partie des 7 merveilles naturelles du monde et du patrimoine mondial de UNESCO.

Une partie des chutes d’Iguazú (qui signifie “Grandes Eaux” en Guaraní) se situe dans la province de Misiones, au nord-est de l’Argentine, et une autre est situé au Sud du Brésil. C’est aussi le point de réunification de deux ríos; le Paraná et l’Iguazú.

Chutes d’Iguazú – Picsels

Les chutes du côté Argentin

La plus grande partie des Chutes se situe sur le côté argentin et c’est de là que vous les verrez de plus près. Ainsi, sur un parcours de 2,5 km vous observerez les chutes de différents points de vue. Le plus célèbre d’entre eux est sans aucun doute les Gorges du Diable où la cascade la plus puissante s’effondre à plus de 82 mètres de haut !

De nombreux sentiers différents sont envisageables comme le sentier supérieur (compter 1h10 de marche), le circuit inférieur (compter 1h45 de marche) ou pour les plus courageux le sentier Macuco (compter 3h de marche). Ceci étant ce dernier est moins choisi car il s’éloigne des chutes mais permet de voir de plus près la riche faune et flore présente (singes, papillons, toucans, coatis…).

Vous pourrez profiter de votre excursion aux chutes d’Iguazú pour participer à la Gran Aventura ! Dans un première temps, vous partirez pour un “safari” en 4X4 au cœur de la forêt à la découverte de la faune et de la flore locales. Vous monterez ensuite sur un bateau qui vous baladera sur le fleuve, avant d’approcher au plus près des cascades. Sensations et douche assurées lors de cette excursion au cœur des chutes d’Iguazú !

Gran Aventura © – Site Gran Aventura

Les chutes du côté Brésilien

Bien que plus petit, le parc qui donne sur les chutes est vraiment très intéressant. Tout d’abord, il permet de donner un point de vue différent que du côté argentin. En effet vous vous rendrez bien mieux compte de l’immensité du lieu et l’envergure des chutes. Le sentier des chutes côté brésilien vaut également le détour puisque vous pourrez par exemple admirer les cascades de Saltos Santa Maria et Santo Floriano.

Le partie brésilienne propose également la visite d’un vivarium géant le « Parc aux oiseaux ». Vous pourrez observer de près une multitudes d’oiseaux couleurs arc-en-ciel et de papillons virevoltant autour de vos têtes. Iguazu est réputée également pour offrir un grand nombre de logements dits écologiques.

Il existe également une activité plus originale qui consiste à découvrir les chutes en hélicoptère. Oui c’est possible ! Il existe un tour public en hélicoptère de 10 minutes où vous survolerez les chutes et un deuxième tour en privé de 35 minutes où vous passerez au dessus des chutes et du barrage d’Itaipu.

Un toucan dans le Parc aux oiseaux – Candice Barkatz

Les autres activités à Iguazú et aux alentours

Les ruines de San ignacio : Vous allez pouvoir visiter ces ruines classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Datant du XVIIème et du XVIIIème, les missions jésuites ont été les témoins de la rencontre culturelle entre les prêtres catholiques et les guaranis de la région luttant contre l’esclavage.

La réserve de Guira Oga : Ce refuge d’animaux sauvages, situé en plein cœur de la forêt s’étend sur 19 hectares. À travers une charmante visite guidée, qui débutera en tracteur et se poursuivra à pied, vous admirerez les oiseaux (toucans, perroquets, rapaces), singes et autres mammifères et reptiles qui peuplent les forêts environnantes.

Hito 3 fronteras : Enfin, si vous avez le temps à Puerto de Iguazú, montez jusqu’au point de vue des Trois Frontières qui surplombe la ville. Vous aurez alors sous vos yeux deux fleuves et trois pays. Le fleuve Iguazu et le fleuve Paraná qui traversent l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Au moment du coucher de soleil, il y a une vue imprenable, pensez que vous êtes à un emplacement privilégié !

À noter que pour certains soirs de pleine lune (sous réserve de bonnes conditions météorologiques), il est possible de voir les chutes de nuit.

Des activités à sensations fortes : Certaines activités proposées sont vraiment à couper le souffle avec des descentes en rappel depuis une cascade, de la tyrolienne entre deux arbres face au Río Paraná, du paintball ou encore des randonnées en pleine nature ! En bref, un très bon moyen pour s’amuser dans un lieu extraordinaire !

