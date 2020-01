Idéalement situé sur un terrain de 226 hectares, au cœur du complexe Chapelco Golf & Resort, l’hôtel Loi Suites Chapelco s’intègre à l’impressionnante scène naturelle de la Cordillère des Andes, dans un lieu privilégié de la Patagonie Argentine. Il se trouve à seulement 7 km de l’Aéroport Chapelco, à 18 km de la très jolie ville de San Martin de Los Andes et à 40 minutes de la station de ski locale. Il sera à présent ouvert toute l’année pour vous permettre de profiter de toutes les opportunités qu’offre cette région, au cours de chaque saison.

Loi Suite Chapelco, pour un séjour tout confort -Source site officiel : Hotel Loi Suites Chapelco

Le concept des Loi Suites Hôtels

“Loi Suites Hoteles” est une chaîne nationale d’hôtels avec plus de quarante ans d’expérience. Le groupe hôtelier a toujours à cœur de proposer un service personnalisé et de qualité. Tout a commencé en 1972 avec des appart hôtels dans Buenos Aires. En 2000, la chaîne inaugure son premier hôtel cinq étoiles ; le Loi Suites Recoleta. Seulement quelques années plus tard, c’est au tour de l’hôtel de Chapelco puis d’Iguazu d’être inaugurés.

Le Loi Suites au cœur des montagnes

Immergé dans le sud de l’argentine à son état le plus pur, il est en effet entouré de parcs nationaux, de lacs de déneigement, de glaciers et de forêts. L’hotel se fond harmonieusement avec l’environnement, respectueux du paysage et de l’ imposante beauté de la cordillère. Ses 85 chambres proposent des espaces accueillants comme seul un refuge de montagne prestigieux sait apporter. Toutes les chambres disposent d’une vue panoramique sur les monts enneigés des Andes et le terrain de golf Jack Nicklaus signature. Trois d’entre elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une chambre de l’hôtel – Source site officiel: Hotel Loi Suites Chapelco

Un séjour sportif entre ski et golf

Le Loi Suites Chapelco est situé à 40 minutes du cerro Chapelco, l’une des stations de ski historiques d’Argentine. Elle dispose de 28 pistes avec différents niveaux de difficulté, et diverses attractions alternatives pour profiter des 1600 hectares de terrains skiables. La station propose également des activités estivales telles que randonnées, circuits en tyrolienne, tir à l’arc et bien d’autres, afin de profiter de ces paysages incroyables tout au long de l’année.

De plus, Le Loi Suites Chapelco vous permet de profiter du premier terrain de golf conçu par le célèbre golfeur Jack Nicklaus et son fils Jack Nicklaus II. La conception de ce terrain de golf a eu comme objectif de modifier le moins possible l’environnement naturel. Il en résulte un terrain qui parait avoir toujours été là. Quelques ruisseaux et lagunes complètent à merveille ce paysage unique.

Le spa de l’hôtel – Source site officiel: Hotel Loi Suites Chapelco

Moment détente au spa

Un séjour au Loi Suites Chapelco sera également l’occasion rêvée pour profiter du spa. En effet cet hôtel se distingue par son spa de montagne « Namasthé », basé sur le concept de l’eau comme élément harmonisant et l’aromathérapie comme technique thérapeutique. Vous pourrez vous délasser dans ses bains de vapeur, son jacuzzi ozonisé, ses parcours d’eau pure et aromatisée, ou encore vous ressourcer lors de sessions de massage ou de méditation.

Restaurant de l’hôtel – Source site officiel: Hotel Loi Suites Chapelco

De quoi ravir vos papilles

Au sein des deux restaurants dont dispose l’hôtel, l’offre gastronomique se renouvelle à chaque saison pour offrir à ses hôtes une nouvelle carte incluant plats et desserts traditionnels élaborés avec des produits frais régionaux. Une large sélection de vins exclusifs de la cave Don Bernardo est aussi proposée. De quoi ravir vos papilles tout au long de l’année!

Envie de découvrir le cerro Chapelco? N’hesitez pas à nous contacter pour organiser votre voyage!

