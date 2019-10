Magnifique hôtel cinq étoiles, le Loi Suites Hôtel d’Iguazu propose une expérience unique, en plein cœur de la forêt subtropicale Iryapú. Son emplacement est stratégique : à seulement 5 minutes du Port d’Iguazu, 15 minutes des Cataratas d’Iguazu et 20 minutes de l’aéroport. De plus, situé dans la forêt Iryapú, cet hôtel invite à se perdre dans les profondeurs de la forêt.

Vue sur la forêt d’Iryapú depuis le Loi Suites d’Iguazu – Source : Lydia

Le concept des Loi Suites Hôtels

Les “Loi Suites Hoteles” sont une chaîne nationale d’hôtels avec plus de quarante ans d’expérience. Un service de qualité et personnalisé est au coeur du projet du groupe hôtelier. Tout a commencé en 1972 avec des appart hôtels dans Buenos Aires. En 2005, la chaîne inaugure son premier hôtel cinq étoiles ; le Loi Suites Recoleta. Quelques années plus tard, c’est au tour de l’hôtel d’Iguazu d’être inauguré.

La politique engagée du Loi Suites d’Iguazu

L’hôtel a une politique de protection et de conservation de la communauté locale du Port d’Iguazu. Prendre soin de l’écosystème et de l’héritage culturel de la région et des communautés natives, est un pilier de la politique engagée de l’hôtel. De plus, la défense des droits humains dans le cadre du travail s’inscrit dans le cadre d’un management qui se veut durable.

Un séjour tout confort : le spa

Il est indéniable que si vous avez besoin d’une pause et de vous déconnecter du stress du quotidien dans un cadre magique, le Loi Suites d’Iguazu est l’endroit qu’il vous faut. En effet, l’hôtel propose un service de spa appelé “SPA Namasthé”. Basé sur l’eau et l’aromathérapie comme éléments complémentaires, le spa participe autant de la relaxation du corps que de l’esprit. De plus, des soins esthétiques ; pour le corps ou pour le visage, sont aussi proposés.

Un régal pour les papilles (et pour les yeux)

Outre cela, pour une pause gourmande ou gastronomique l’hôtel a beaucoup à offrir. De fait, ce n’est pas un, mais bien deux restaurants que vous pourrez trouver. Ces deux restaurants proposent deux ambiances distinctes. D’une part, pendant la journée, on peut aller au Tiki Bar. Au Tiki s’associent la forêt et la gastronomie. Une vue imprenable sur la forêt Iryapú accompagne la pause gourmande que l’ont peut faire dans ce restaurant. D’autre part, le soir, le restaurant Naipi met en avant des spécialités culinaires autochtones. Cependant, on peut aussi y goûter des plats internationaux. Enfin, de même que dans le Tiki Bar, au restaurant Naipi, la vue sur la forêt en émerveille plus d’un. La seule différence : depuis le Naipi on admire l’Iryapú de nuit.

