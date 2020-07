Vous souhaitez découvrir les environs de Buenos Aires ? Vous aspirez à un peu de nature et de tranquillité, loin de l’agitation de la capitale ? Ou alors simplement une envie d’évasion ce week-end ? Alors nous avons ce qu’il vous faut ! Connaissez-vous l’Ile Martín García ? Cette petite île, située à seulement 3km des côtes uruguayennes, a tout pour vous plaire !

Isla Martín García- Photo : Wikipédia

Un peu d’histoire

C’est en février 1516 que Juan Díaz de Solís a découvert l’île. Il décida de donner le nom de « Martín García » qui était celui d’un membre de l’équipage qui mourut à bord. L’histoire raconte qu’il mourut à la vue de l’île et on dit qu’il aurait été enterré dans l’île. L’Espagne et le Portugal se sont longtemps disputés l’île et au fur et à mesure, elle a été source de débats conflictuels entre différents protagonistes.

Cette île n’a pas toujours été un lieu paisible. En effet, elle fut un centre de quarantaine pour des immigrants européens, un camp de déportés indiens et une prison ordinaire. De plus elle fut une prison politique où quatre présidents ont été incarcérés, Hipólito Yrigoyen (1930), Marcelo T. de Alvear (1932), Juan Domingo Perón (1945) et Arturo Frondizi

Surtout, cette île est un symbole des tensions entre l’Uruguay et l’Argentine. En effet, chacun a tour à tour réclamé ce territoire. C’est finalement le traité du Río de la Plata signé en 1973 qui vient mettre fin à ces convoitises. L’île est reconnue par l’Uruguay comme une juridiction argentine. En revanche, l’Argentine ne peut utiliser celle-ci à des fins militaires.

Cine Teatro Urquiza – Photo : Wikipédia

Caractéristiques de l’Ile

L’île Martín García est avant tout et surtout une réserve naturelle. Elle appartient à la province de Buenos Aires et représente une superficie d’environ 168 hectares et 180 habitants y résident. L’île est sur une assise rocheuse précambrienne (1 800 000 années) et ses côtes sont faites de plages naturelles. La température moyenne annuelle est de 17ºC, en hiver 8ºC et en été 29ºC

L’environnement a une grande diversité d’espèces tant au niveau de la faune que de la flore. Les espèces d’oiseaux sont variées et vous pourrez y voir par exemple perruches, cormorans, cigognes et autres.

La végétation y est très riche avec des bois et forêts où abondent érythrines crête-de-coq (ceibp), lauriers et autres arbres. C’est ce qui rend les balades si agréables !

Quelles activités ?

Vous arriverez sur la belle place Guillermo Brown et pourrez admirez les alentours. Vous pourrez vous rendre au Cine-Teatro « General Urquiza » et découvrir sa magnifique façade. Il y a également le Musée de l’île (Museo de la Isla) qui contient des pièces historiques dont certaines d’entre elles ont appartenu à des détenus connus. Finalement, rendez-vous dans le Barrio Chino et au Puerto Viejo (port abandonné). De là, vous observerez une multitude d’animaux.

Vous rêvez de découvrir Buenos Aires et ses environs?

