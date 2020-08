Vous faites vos études en Argentine et vos parents ont décidé de vous rendre une petite visite? Argentine-info vous aide à trouver le circuit idéal pour leur faire découvrir votre pays d’adoption!

Découvrez les splendeurs de Patagonie en 12 jours

Si votre famille vient vous rendre visite pendant les vacances d’été (entre novembre et janvier), rien de tel que la Patagonie!

Découverte de Buenos Aires

Rien de tel qu’un city-tour guidé pour découvrir la capitale argentine! Découvrez ainsi le magnifique Théâtre Colón, et le fameux Obélisque. Vous connaîtrez également la Plaza de Mayo, centre historique et politique de la capitale.

Vous découvrirez ensuite les quartiers typiques : San Telmo et La Boca.Vous profiterez de la vue sur Puerto Madero et découvrirez Palermo, quartier résidentiel et huppé de Buenos Aires. Pour terminer la visite de la capitale, découvrez Recoleta, où se trouve le fameux Cimetière dans lequel repose Eva Perón.

À la rencontre la faune de la Péninsule de Valdés

Vous partirez ensuite pour la Peninsula Valdés. En effet, entre septembre et décembre c’est la période idéale pour partir à la rencontre des baleines franches australes. En effet, c’est à cette période qu’elles viennent se reproduire et mettre bas dans la péninsule. Après une journée à Puerto Pirámides pour naviguer au plus près des baleines, vous partirez pour Punta Tombo. C’est le lieu idéal pour faire la connaissance des manchots de Magellan qui y ont établis une gigantesque colonie!

Départ pour le bout du monde

Après ces quelques jours dans la péninsule de Valdés, il est temps de partir pour la ville la plus australe du monde: Ushuaïa! Rien de tel que de participer à une navigation pour apprécier cet air de fin du monde et naviguer entre les îles de la région. Le lendemain, partez à la découverte du parc national de la Terre de Feu en trekking, mais également en canoë! Enfin, si vous avez encore envie de rencontrer la faune locale, partez pour un trekking et un dîner à la Laguna Esmeralda pour rencontrer les castors!

Partez à la conquête des glaciers

Vous ne pouvez pas voyager en Patagonie sans voir l’impressionnant glacier Perito Moreno, un des plus grands au monde! Partez en excursion toute la journée au parc national Los Glaciares. Vous profiterez d’une vue imprenable sur le glacier depuis les passerelles aménagées. Pour être au plus prés du glacier vous pourrez également embarquer pour une navigation sur le Lac Argentin. Pour les plus intrépides, il est également possible de partir pour un trekking directement sur le glacier!

Fin de séjour en beauté!

Il est maintenant temps de rejoindre Buenos Aires. Enfin, avant de faire vos valises et de prendre votre vol de retour, profitez d’une soirée exceptionnelle avec un dîner-spectacle de tango. L’occasion idéale d’admirer cette danse argentine par excellente tout en dégustant un dîner typique! De quoi conclure votre séjour en beauté!

De la forêt subtropicale aux montagnes andines en 12 jours

Si votre famille vient vous rendre visite pendant les vacances d’été (entre juin et août), rien de tel que le nord de l’Argentine, d’Est en Ouest!

Découverte de Buenos Aires

Les incroyables chutes d’Iguazu!

Après avoir découvert la capitale, partez pour les incroyables chutes d’Iguazu, qui figurent parmi les 7 merveilles naturelles du monde! Le premier jour, direction le Brésil pour profiterez d’un premier contact avec les chutes, le temps d’une demi-journée. Le lendemain, immersion complète durant toute la journée du coté argentin. Vous y arpenterez différents chemins offrant une multitude de points de vue imprenables sur les chutes!

À la rencontre de Salta la linda

C’est maintenant le moment de rejoindre le Nord-Ouest de l’Argentine! Vous arriverez à Salta la belle. Prenez le temps de découvrir cette ville et notamment sa très célèbre cathédrale!

Dans l’immensité des vallées calchaquies

Dans cette région, louer une voiture s’avère être la meilleure manière de pouvoir profiter pleinement de ces paysages grandioses. Vous arpenterez les vallées calchaquies, et ferez étape dans le village de Cachí puis de Cafayate. Vous découvrirez les décors à couper le souffle de la quebrada de las conchas ou encore de la quebrada de las flechas!

Les montagnes aux multiples couleurs et le désert de sel

Puis direction encore plus au nord, au plus prés de la Bolivie pour découvrir la Quebrada de Humahuaca, fameuse pour ses montagnes aux multiples couleurs. Vous pourrez vous loger dans le charmant village de Tilcara et profiter d’un trekking accompagné de lamas. Puis, n’oubliez pas de passer voir les salinas grandes, cet incroyable désert de sel perché à plus de 3000 mètres d’altitude! Vous rentrerez enfin à Salta pour vous reposer dans une charmante estancia avant de retourner à Buenos Aires.

Fin de séjour en beauté!

Enfin, avant de faire vos valises et de prendre votre vol de retour, profitez d’une soirée exceptionnelle avec un dîner-spectacle de tango. L’occasion idéale d’admirer cette danse argentine par excellente tout en dégustant un dîner typique! De quoi conclure votre séjour en beauté!

