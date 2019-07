Située dans le Parc National des Glaciers, l‘Estancia Cristina est une estancia traditionnelle de Patagonie de 22 000 hectares entourée de glaciers, sommets enneigés et lacs d’une incroyable beauté. Equinoxe vous propose une journée d’excursion Estancia Cristina durant laquelle vous aurez l’occasion de naviguer sur le lac argentin et d’approcher au plus près des glaciers pour des sensations exceptionnelles.

Estancia Cristina

Histoire de l’Estancia Cristina

Fondée en 1914 par Joseph Percival Masters, l’Estancia Cristina se distingue par sa beauté et son isolement. Masters, anglais à l’origine, émigre en 1900 avec son épouse Jessie Elisabeth Waring. Ils arrivent en Patagonie pleins d’espoirs, à la recherche d’un avenir prospère et confortable. Ils entendent un peu plus tard parler des terres situées à l’Ouest des plaines, près d’un grand lac appelé le lac Argentin. Après quelques années passés à regrouper les fonds nécessaires, ils achètent des chevaux et du bétail, et commencent leur traversée vers l’Ouest. Le voyage dure plusieurs années; la famille entreprend de s’installer mais leurs tentatives échouent.

Après plusieurs années de tentatives infructueuses, de sacrifices et de privations, les époux Masters fondent l’Estancia Cristina où ils finissent leurs jours. Il disparaissent entourés des 22.000 hectares de l’Estancia et bordés par les glaciers. Dominés par les pics enneigés et les lagunes fabuleuses de couleurs et de beauté, leur 12.000 moutons, 30 têtes de bétails et 50 chevaux reviennent à Herbert, qui à sa mort laissera sa femme Janet McDonald sans héritiers. L’Estancia revient alors à l’Administration des Parcs Nationaux qui, depuis plusieurs décennies, avec effort et perséverance, maintiennent en vie le souvenir et le labeur de cette famille qui a tant apporté au patrimoine du pays.

Alors vous me direz mais pourquoi Cristina ? Et bien tout simplement car c’était le nom de l’épouse de Joseph Masters, l’homme à l’origine de l’Estancia. Lors de la mort de sa femme, il a donc décidé de renommer l’Estancia !

Descriptif de l’excursion

Vous partirez depuis votre hôtel vers le port de Puerto Banderas pour embarquer à bord d’un catamaran à moteur pour une croisière unique autour des grands glaciers de Patagonie. Le parc s’étend sur environ 600 000 hectares. Il est déclaré Monument Naturel du Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Après environ 2 heures de navigation, vous atteindrez le Glacier Upsala. Ce glacier connaît un important recul depuis ces dix dernières années, mais il reste le plus grand du Parc National, mais aussi le plus long d’Amérique du Sud (60 km).

Lors de la balade, vous pourrez admirer les magnifiques icebergs aux formes étranges à la dérive sur le Lac Argentin. Vous poursuivrez ensuite jusqu’à l’Estancia Cristina, vous arriverez alors dans un cadre absolument splendide.

Quatre options vous sont proposées

Option Classique

Vous embarquerez dans un bateau à Punta Bandera puis naviguerez entre les glaciers sur le lac argentin. Vous arriverez à l’estancia puis visiterez le vieux musée de l’Estancia. Ensuite vous partirez pour un hike de deux heures. De faible difficulté ne vous inquiétez pas ! En haut vous admirerez le paysage magnifique qu’offre le lac argentin !

Puis, une fois redescendu, vous repartirez vers Punta Bandera !

Option Discovery

Après avoir navigué sur le sublime lac argentin, vous visiterez la vieille estancia. Puis vous partirez en expédition en 4×4 dans ce cadre sublime. Puis vous ferez une promenade d’une demi-heure au coeur des glaciers. Le mirador d’observation du Glacier Upsala offre un point de vue magique où vous pourrez admirer les magnifiques icebergs aux formes étranges à la dérive sur le Lac Argentin. Vous retournerez en bateau en fin de journée à Puerto Banderas.

Mirador Del Upsala

Option Cañadón de fosiles

Vous partirez également en expédition en 4×4. Puis, vous commencerez un long trekking (environ 4h) qui vous mènera au fameux Cañadón de fosiles, zone dans laquelle on peut observer de nombreux fossiles marins. Vous déjeunerez pendant la randonnée. Ce trekking vous permettra de parvenir dans la vallée de l’Estancia Cristina. Vous retournerez en bateau en fin de journée à Puerto Banderas.

Dans tous les cas nous vous conseillons soit l’option discovery soit l’option Cañadon de Fosiles car ce sont celles qui vous permettront de vivre des expériences incroyables comme par exemple l’expédition en 4×4 !

Option Cabalgata

Au port de Punta Bandera vous embarquerez à bord d’un catamaran à moteur pour une croisière unique autour des grands glaciers de Patagonie.

Pour votre excursion à cheval de 4 heures, un guide vous conduira jusqu’à l’écurie où l’on vous attribuera votre cheval et les équipements nécessaires à la balade. Vous commencerez votre promenade par la zone de la Valle, en direction du nord.

Vous vous dirigerez jusqu’à Valle del Río Caterina, ou vous pourrez profiter des splendides paysages glacés. Lagunes et montagnes, vous en aurez pleins les yeux. Comme avec le Cerro Norte, qui vous accompagnera tout au long du parcours. Ensuite, vous irez jusqu’à la Puesta de la Laguna Pearson.

Vous reprendrez le chemin du retour jusqu’à l’estancia mais en faisant un bref détour historique. Vous aurez donc l’occasion de visiter le Museo Costumbrista.

Promenade à cheval

