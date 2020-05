Ce dimanche 17 mai, de nombreux pays dans le monde célébreront la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Une bonne occasion pour les personnes LGBTQ+ de faire entendre leur voix et de revendiquer leur droits. Mais qu’en est-il en Argentine? Argentine-info vous en dit plus.

Drapeau LGBTQ+. Source Pinterest

Pourquoi le 17 mai?

La Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHTB) se célébre le 17 mai pour commémorer le retrait de l’homosexualité de la liste des maladies mentales par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a eu lieu le 17 mai 1990. Son principal objectif est de coordonner tous les types d’actions qui servent à dénoncer la discrimination dont sont victimes les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles afin de faire progresser leurs droits dans le monde entier. En 2015, la biphobie a été ajoutée au nom de la campagne.

Les droits des homosexuels et transsexuels en Argentine

Cette année, une étude menée dans 150 pays à travers le monde, a déterminé quelles destinations étaient les plus sûres pour les homosexuels. L’Argentine est arrivée à la 32ème place de ce classement.

Mariage égalitaire

En juillet 2010, la loi sur l’égalité du mariage est entrée en vigueur en Argentine. C’était alors le premier pays d’Amérique latine a adopter cette loi.

L’idée de base était qu’il est discriminatoire que la législation fasse une différence entre les orientations sexuelles des personnes et offre une plus grande protection aux couples hétérosexuels. C’est pourquoi il a été proposé, lors de la consultation, de reconnaître l’idée de solidarité et de responsabilité mutuelle dans les différentes formes de coexistence et de les soumettre à la même protection de l’État.

Les législateurs ont adhéré à ce concept. L’institut juridique du mariage, jusqu’alors réservé aux couples de sexe différent, a alors été ouverte aux couples de même sexe. L’objectif était d’empêcher définitivement la discrimination en rapport à l’orientation sexuelle.

La loi sur l’égalité du mariage a été un jalon dans la modernisation de la société argentine. En effet, l’Argentine, avait été l’un des derniers pays au monde à rendre le divorce possible. est devenue l’un des dix premiers pays à étendre le droit au mariage aux couples de même sexe.

Drapeau de la communauté trans. Source Pinterest

Reconnaissance de l’identité sexuelle en Argentine

Lors des discussions sur la loi relative à l’identité sexuelle, il a été fait valoir que le sexe ne découlerait pas seulement des traits et caractéristiques externes d’une personne. La perception sexuelle de la personne pourrait également être pertinente.

La loi sur l’identité sexuelle promulguée en mai 2012 indique que toute personne sur le territoire de la République argentine a droit à la reconnaissance de son identité sexuelle. Cela concerne non seulement le traitement des personnes entre elles, mais aussi l’enregistrement de l’identité sexuelle de chacun. Aujourd’hui, chaque argentin peut demander un changement de sexe, de nom et de photo dans le registre d’état civil. Pour les mineurs, le représentant légal peut faire la demande. La procédure est gratuite et ne nécessite pas l’intervention d’un avocat ou d’un notaire. Il est important de noter que le numéro DNI (équivalent de la carte d’identité en Argentine) est maintenu. De ce fait, les droits acquis et les obligations contractées précédemment demeurent.

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi…