Vous qui êtes ou qui êtes venu en Argentine, vous devez forcément connaître ce fameux gâteau très apprécié des argentins: la chocotorta! Selon une récente enquête, il arrive en effet parmi les pâtisseries les plus appréciées dans le pays. Nous allons donc faire un petit retour sur cette spécialité locale!

Chocotorta – Source: wikimedia

L’histoire de la Chocotorta

Du dulce de leche et du chocolat! Que demander de plus en Argentine? Non, nous ne vous parlons pas d’alfajores mais bien de chocotorta, une autre grande pâtisserie argentine. À l’origine de cette recette, une femme, Maite Madragaña, passionnée de cuisine mais également responsable de publicité, qui fut chargée un jour de trouver une façon de promouvoir à la fois les Chocolinas, petits gâteaux au chocolat, le “queso crema” de la coopérative SanCor ainsi que le dulce de leche de l’entreprise Rodas qui n’existe plus aujourd’hui. Et c’est ainsi qu‘est née la fameuse Chocotorta! Depuis, de nombreuses recettes sont apparues, toutes meilleures les unes que les autres.

La recette officielle!

Nous vous le disions, il existe une multitude de recettes de Chocotorta! Mais voici pour vous l’originale, l’officielle!

Voici donc la liste des ingrédients:

400 gr de queso crema

400 gr de dulce de leche

3 paquets de 250 gr de chocolinas

150 gr de crème

300 gr de chocolat au lait

500 ml de lait

Procédons par étapes:

Préparation de la garniture: Mélangez le dulce de leche avec le queso crema jusqu’à obtenir un mélange homogène. Imbibez les chocolinas de lait Tapissez un moule de vos chocolinas au lait et recouvrez de la garniture. Alternez ensuite les couches de gâteaux et de garniture. Chauffez la crème et arrêtez là juste avant l’ébullition. Versez la crème sur le chocolat coupé en morceaux et mélangez jusqu’à obtenir un mélange homogène. Recouvrir la base avec le mélange crème-chocolat. Dégustez et surtout régalez-vous!

Vous avez donc tous les secrets pour faire la meilleure chocotorta! Si la pâtisserie n’est pas votre spécialité, vous pourrez retrouver ce dessert mythique dans de nombreuses pâtisseries ou “confiterias” de la ville!

Cet article vous a donné l’eau à la bouche ? Voici d’autres sources d’inspiration:

> Recette d’alfajores argentins

> Recette de locro

> Recette de la Salsa chimichurri