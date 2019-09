Revenons sur un moment important de l’histoire de l’Argentine : La “conquête du désert” ou “campagne du désert” de 1879 à 1881 sous les ordres du général Julio Argentino Roca. Cette opération militaire ayant pour but de conquérir les territoires du Sud de l’Argentine a conduit à l’extermination d’au moins 1000 indigènes de cette zone…

Julio A. Roca – Source: Wikipédia

De l’arrivée des colons à la conquête du désert

Dès l’arrivée des colons espagnols sur les rives du Río de la Plata, Espagnols et peuples autochtones s’affrontent régulièrement. Avec la fondation de Buenos Aires en 1536, les autorités locales chassent les indigènes de la ville, puis de toute la province. La ligne de séparation entre les fermes espagnoles et les territoires libres des autochtones se déplace progressivement de Buenos Aires vers l’Ouest et le Sud de l’Argentine.

Avec l’avènement de l’indépendance en 1816, la volonté d’occuper les terres des indiens Ranquels et Mapuches s’accentue davantage ! De nombreuses offensives militaires se déroulent ainsi dans ce but de conquérir les territoires indigènes. Les plus célèbres sont celles de Martín Rodriguez en 1823 et de Juan Manuel de Rosas en 1833. Les indiens subissent une forte répression, mais la résistance s’organise et fait parfois des ravages. En 1872, le chef ranquel Calfucurá attaque ainsi plusieurs villes de la Province de Buenos Aires avec une armée de 6000 combattants. Faisant ainsi une énorme tuerie chez les Argentins. Cet événement a déclenché en particulier le début de la conquête du désert.

La conquête du désert, c’est quoi ?

De 1879 à 1881, se déroule la conquête du désert. Il s’agit d’une campagne militaire très controversée sur ordre du général et futur président Julio Argentino Roca. Son but : dominer les régions du Sud de la Pampa et de la Patagonie orientale. Ces territoires étaient jusqu’alors sous domination mapuche, ranquel et tehuelche. Cette opération a provoqué un nombre considérable de morts et de déplacements de populations. Par ailleurs, certains considèrent aujourd’hui que cette opération militaire était totalement illégitime. Des historiens parlent même de génocide. Cependant, d’autres qualifient la conquête du désert de simple opération militaire visant à mettre fin aux attaques indigènes contre les criollos.

Les conséquences de l’opération militaire

On déplaça donc les tribus qui survécurent dans des zones hostiles de Patagonie. Les autorités emprisonnèrent plus de 10 000 nativos, et en envoyèrent environ 3000 à Buenos Aires. On séparait les hommes des femmes afin d’éviter toute procréation d’enfants. Le gouvernement répartit les femmes dans la ville pour qu’elles y travaillent comme servantes, tandis que les hommes furent envoyés en prison sur l’île Martín García où ils moururent rapidement pour la plupart. En outre, de riches propriétaires terriens ou des politiques influents achetèrent les régions désertées.

La conquête de Roca le rendit très populaire en Argentine : il avait étendu le nouveau territoire argentin jusqu’au sud de la Patagonie ! Cela lui valut donc d’être élu président de la jeune République d’Argentine en 1880. Néanmoins, les frontières définitives seront définies en 1899 après de longs conflits avec le Chili concernant leur tracé.

