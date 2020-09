En cette fin d’année, une nouvelle expédition vient d’être mise en place à Ushuaïa! Argentine-info vous dit tout sur cette expérience exceptionnelle au cœur de la nature.

Le glacier Luís de Saboya. Crédit photo Hugo Carrillo

3 jours en immersion entre les îles de la Terre de Feu

Vous avez dès à présent la possibilité de naviguer durant 3 jours entre les îles de la Terre de Feu. Cette navigation inédite vous permettra une immersion au cœur de la nature, entourés de la faune et la flore exceptionnelle de la région. Vous découvrirez un des endroits les moins fréquentés de la planète avec un paysage qui ne peut être comparé qu’à l’Antarctique et une nature variée et exubérante.

Jour 1 : Embarquement pour l’aventure!

Cette expédition débutera par voie terrestre. Vous pourrez alors admirer les lacs Escondido et Fagnano. Vous traverserez l’immensité de la steppe de la Terre de Feu avant de rejoindre le Chili. Ensuite, vous traverserez deux fois la Cordillère des Andes pour arriver sur les terre de Calesta María. Vous embarquerez alors pour aller visiter Caleta Jackson, où se trouve une colonie d’éléphants de mer.

Jour 2 : Au plus près des glaciers

Ce jour, vous naviguerez dans le détroit d’Almirantazgo puis dans le fjord Parry. Vous débarquerez pour une randonnée d’environ 2 heures jusqu’au glacier de Nouvelle-Zélande. Vous poursuivrez ensuite la navigation dans le détroit de Caves, en plein centre de la cordillière Darwin, où plusieurs glaciers parsèment l’extrémité sud du fjord.

Jour 3 : Au cœur du parc naturel de Karukinka

Pour ce dernier jour, vous pourrez participer à une randonnée optionnelle d’environ 1 heure à Bahia Pared jusqu’au front du glacier Luis de Saboya . Vous retrouverez ensuite la terre ferme à Caleta Maria. Vous passerez par les lacs Deseados et Despreciado. Ensuite vous traverserez l’impressionnant parc naturel de Karukinka dans la région de Timaukel. Vous serez de retour à Ushuaïa en fin de journée.

Vous pouvez également choisir de débarquer au Chili pour continuer votre voyage vers Punta Arenas.

Un renard dans le parc naturel de Karukinka. Crédit photo Fernan Federici

Une aventure privilégiée en Terre de Feu

Les quelques voyageurs qui auront la chance de faire cette expédition sentiront la chance de vivre sur cette planète qui continue à surprendre, car elle possède encore des endroits comme la Terre de Feu à découvrir!

L’excursion est limitée à seulement 12 passagers. Vous aurez alors l’impression de pénétrer sur des territoires encore inconnus. Le nombre limité de voyageurs permet également une action minime sur l’écosystème local. C’est également dans ce but que l’équipage réduit au maximum l’utilisation de plastique, en distribuant par exemple des gourdes réutilisables aux passagers plutôt que des bouteilles d’eau jetables.

Pour vous permettre de profiter pleinement de cette excursion, le parcours est susceptible d’être modifié en fonction de la météo, particulièrement imprévisible dans cette région.

Pour participer à cette excursion inoubliable, n’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

