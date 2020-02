Sportif, novice ou expérimenté, ou même amateur de sensations fortes ? Voici une petite sélection de sports (plus ou moins extrêmes) que vous pouvez faire en Patagonie. L’occasion de découvrir cette région différemment, en ajoutant de l’aventure mais également de l’adrénaline ! Depuis le ski à la plongée, en passant par la motoneige et le trekking : de nombreuses possibilités s’offrent à vous !

Glacier Perito Moreno – Pikrepo

Amateur de ski ?

Plusieurs stations de sports d’hiver, réputées pour leur qualité d’enneigement, proposent de nombreuses activités. Certaines stations sont ouvertes toute l’année. Ainsi, les amateurs de poudreuse trouveront leur bonheur dans les montagnes, en ski ou en motoneige.

Les deux plus gros spots de ski en Argentine se trouvent dans la région de Bariloche (Patagonie Nord) et Ushuaia (Patagonie Sud). Le Cerro Catedral par exemple, situé près de Bariloche, est une des stations de ski les plus réputées d’Amérique du Sud. On y retrouve Argentins et étrangers.

Plus vers le Sud, le Hoya Ski Resort, à Esquel, célèbre tous les ans la fête nationale du ski. Enfin on vous recommande le Cerro Castor, dans la région d’Ushuaia. Dévaler les pistes du bout de monde, ce n’est quand même pas donné à tout le monde !

D’autre part, le Cerro Chapelco, situé à San Martin de Los Andes, attire beaucoup de skieurs et de snowboarders. Cette station propose des pistes pour tous les niveaux, de la piste pour débutant à la piste noire, en passant par les spots de bosses et sauts pour les plus avancés. Il y a également un snowpark, le Halfpipe, où vous pouvez vous entraîner et même participer à des compétitions.

Vous pouvez également découvrir la motoneige à travers le Valle Hermoso. Parmi ces motos, une d’entre elle est équipée d’une banane gonflable similaire à celles trouvées sur les plages. La vitesse et l’adrénaline sont les sensations de cette activité.

Fan de trekking ?

Connu sous le nom de «capitale nationale de la randonnée», El Chalten est un petit village situé à 212 km d’El Calafate, dans le nord du parc national des glaciers. C’est le point de départ de nombreuses randonnées et de treks de tous niveaux. Cela permet ainsi de s’approcher au plus près des montagnes et des glaciers millénaires en traversant d’immenses forêts entourées de rivières et de lacs majestueux. Enfin, le célèbre Fitz Roy, qui domine les lieux avec ses 3441 mètres d’altitude, attire chaque année des randonneurs du monde entier !

À El Calafate, le mini-trekking est une des activités les plus intéressantes qui puisse se faire au glacier ! En effet, pendant 1h30 vous allez pouvoir vous balader sur le glacier Perito Moreno, accompagnés de guides spécialisés.

Le Big ice est une expédition au centre du glacier Perito Moreno. Pendant 3h, vous partez à la découverte des recoins du glacier, accompagnés par des guides.

D’autre part, situé du côté de Bariloche dans le parc Nahuel Huapi, l’ascension du Volcan Tronador, tout aussi difficile, dure quatre jours. Ainsi, elle est réservée aux plus expérimentés et …équipés ! Amateurs de sensations fortes, un vrai moment de bonheur vous attend !

Toujours dans la région des lacs d’Argentine mais cette fois pour de la randonnée, on vous conseille le Pic Piltriquitrón. 2 260 mètres de haut (quand même!). Amoureux de la nature, vous serez conquis!

Pour les randonnées en famille, accessibles à toutes les conditions physiques, on vous recommande deux excursions. Le Circuito Chico d’abord, une randonnée autour du célèbre lac Nahuel Huapi. Ensuite, on vous cite évidemment le parc national Tierra del Fuego, un classique, et surtout une valeur sûre !

Trekking El Chaltén – Source : Wikipedia

Autres activité à El Calafate

Une expérience en 4×4 vous attend afin de parcourir des sentiers millénaires avec vue sur le Lago Argentino et la Cordillère tout en étant dans le Calafate Mountain Park. A bord du camion 4×4, vous aurez ainsi les plus belles vues panoramiques !

Découvrez également les parcours en kayak! Ce circuit s’effectue en canoë ou kayak dans les bras du Lago Argentino, face au Glacier Upsala et ses icebergs qui se détachent chaque jour. Une expérience à ne pas rater !

Navigation à Ushuaia

Immergés au milieu de paysages d’une beauté incontestable, venez découvrir le point le plus méridional de la planète : le Cap Horn. Parcourez les légendaires routes maritimes, où l’océan Atlantique et l’océan Pacifique se mêlent aux histoires des premiers marins et des habitants, de ces latitudes mystérieuses et indomptables.

Embarquez à bord d’un navire, long de 73 mètres, qui peut accueillir 129 passagers. L’expédition dure deux jours, vous pourrez y admirer de magnifiques vues de la nature une fois que le navire a abandonné le quai.

Ushuaia – Piqsels

Plongée à Puerto Madryn

Puerto Madryn est considéré comme la porte d’entrée de la Péninsule de Valdés. C’est un refuge unique au monde d’animaux marins comme les baleines franches et déclaré au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Puerto Madryn est ainsi considéré comme la capitale nationale de la plongée. Nager avec des éléphants de mer est une expérience hors du commun qui vous permettra de vous approcher de ces mammifères qui comptent parmi les plus sociables avec les humains.

Golf à San Martin de Los Andes

Favorisé par un environnement naturel paradisiaque, géré selon le principe fondamental de la protection de l’environnement, ce sport a gagné de plus en plus d’adeptes. À seulement 18 kilomètres de la ville de San Martín de los Andes et à 7 de l’aéroport de Chapelco, ses 226 hectares entourés de montagnes et d’une végétation intacte sont devenus un site de choix. Ce dernier a été créé et est géré par Nicklaus Design, l’entreprise du meilleur joueur de golf de tous les temps du même nom : Jack Nicklaus.

