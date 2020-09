Il est agréable et facile de se rendre à la Plata pour la journée depuis Buenos Aires. Située à une soixantaine de kilomètres de la capitale fédérale, elle est aussi la capitale de la Province de Buenos Aires.

La cathédrale de La Plata. Source Pinterest

La Plata : son architecture remarquable

La ville, non loin du fleuve dont elle porte le nom, dispose d’une architecture exceptionnelle. Avant d’être construite, elle a été dessinée par des architectes français, et ensuite édifiée selon leurs plans. Elle a ainsi été conçue suivant le traditionnel “damier” traversé par de nombreuses rues et diagonales convergeant vers la place principale de la ville : Plaza Moreno. La Plata peut ainsi se découvrir très facilement à pied.

Beaucoup d’activités culturelles y sont organisées, notamment grâce à l’université nationale de La Plata. Les rues sont repérées par des nombres : du 1 au 31 dans le sens Nord-Sud et de 32 à 72 dans le sens Ouest-Est. Ainsi, les adresses pourront vous paraître un peu singulières.

Quelques événements marquants

La Plata fut la première ville d’Amérique du Sud à se doter de l’éclairage électrique en avril 1886. De plus, le 10 décembre 1945, en la Paroisse Saint François d’Assise, fût célébré le mariage de Juan Domingo Perón et Eva Duarte, le couple le plus emblématique de l’histoire argentine. En 1952, après la mort d’Eva la ville fût alors rebaptisée Eva Perón City jusqu’à la chute du gouvernement Perón. La ville reprit alors son nom d’origine.

Les principaux édifices

Des beaux édifices de La Plata, on distingue la Maison Mère de la banque de La Plata, l’hôtel de ville, la Cathédrale, la Place Moreno mais également l’hôtel du gouvernement de la Province de Buenos Aires. Le 19 novembre, vous pourrez assister à la fête de la ville sur la Plaza Moreno.

Estación La Plata – Flickr m​atías

Ses principaux centres d’intérêts se concentrent entre les rues 51 et 53, à coté de la place centrale, la plaza Moreno. Cette place sépare les deux plus grandes œuvres architecturales de la ville : sa magnifique Cathédrale et son Palacio municipal (hôtel de ville).

La cathédrale de l’immaculée conception

La cathédrale de style néo-gothique de La Plata est magnifique. Ses architectes se sont inspirés de la cathédrale d’Amiens. Vous pouvez alors imaginer la beauté du monument qui fut construit à la fin du XIXème siècle. Les autres bâtiments publics de la ville ont également été construits sur le modèle de l’architecture française du XIXème siècle. Jetez un coup d’œil au Palacio municipal (hôtel de ville) et au Palacio de la legislatura de style Renaissance allemande.

Cathédrale de la Plata – Flickr .:Adry:.

À voir, à faire à La Plata

Le parc Paseo del Bosque

Après avoir déjeuné dans un restaurant local, dirigez-vous vers le parc du Paseo del Bosque. Il est le poumon vert de la ville avec ses 60 hectares de superficie. Vous y découvrirez un éventail étonnant d’espèces d’arbres et de nombreuses distractions comme son magnifique lac et ses grottes, et le jardin Botanique.

Le Musée de Sciences Naturelles

En vous promenant dans le Paseo del Bosque, arrêtez-vous au Musée de Sciences Naturelles. Il figure parmi les plus importants d’Amérique Latine. Le musée renferme en effet une momie et environ 3 millions d’objets préhistoriques. Il a été créé par Francisco Pascasio Moreno, le scientifique qui a découvert le fameux glacier Perito Moreno.

La “République des Enfants”

En cours de route, vous pourrez visiter la “République des Enfants“. Il s’agit d’un village miniature réalisé par le Gouvernement dans les années 1950. Ce village a pour objet d’aider l’enseignement des institutions gouvernementales nationales. Il est intéressant de visiter cette “république” qui donne à la fois la sensation de se déplacer dans un conte de fées tout en témoignant de l’importance donnée à une certaine époque à la citoyenneté argentine. On dit que ce village a inspiré Disney pour construire ses parcs Disneyland.

