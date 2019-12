Vous êtes perdu entre grandes villes, quartiers, provinces et capitales ? L’Argentine est un pays immense et quelques rappels géographique ne feront pas de mal !

Aujourd’hui, direction la province de Buenos Aires !

Photo: Wikipedia

Carte d’identité :

Province : Buenos Aires

: Buenos Aires Peuplée par : 16 millions de Buenos-airiens (Bonaerense)

: 16 millions de Buenos-airiens (Bonaerense) Superficie : 307 571 km² (environ 1/2 de la France)

: km² (environ 1/2 de la France) Capitale : La Plata (à peu près 740 369 platense)

Plusieurs choses à savoir sur la province de Buenos Aires. Premièrement, la ville de Buenos Aires ne fait pas partie de la province de Buenos Aires. En effet, si la capital est bien située au cœur de la province, elle n’en fait pas partie tout simplement parce que c’est la capital fédérale, elle est donc de ce fait un territoire autonome et n’appartient à aucune province.Sur les 16 millions d’habitants, 10 vivent dans la banlieue de Buenos Aires !

Géographie :

La province de Buenos Aires est une province de l’ouest argentin. Elle est bordée au sud-ouest à l’ouest par la province de Rio Negro et celle de la Pampa, à l’est par l’Océan atlantique et au nord par les provinces de Entre Ríos et de Córdoba. Sa capitale est La Plata.

Photo: Buenos Aires

Climat :

La région de Buenos Aires possède un climat tempéré proche de celui de la province de la Pampa : un hiver relativement doux mais humide et un été très chaud. Bénéficiant de sa proximité de l’océan, les étés y sont néanmoins plus doux. La topographie de la province est extrêmement plate, ce qui accroît les risques d’inondation.

Les caractéristiques de la région, sa localisation proche de l’Océan et la formation de belles lagunes lui permettent de proposer des plages qui attirent de nombreux touristes, au hazard, Mar del Plata !

Photo : Mar del Plata

La province est enfin, assez soumises aux vents. Le Pampero, un vent d’ouest la frappe parfois, alors que le célèbre vent de tempête Santa Rosa, frappe la province fidèlement tous les ans, autour du 30 août.

Économie :

Globalement, la Province de Buenos Aires représente 38% du PIB du pays.

L’agriculture est une ressource essentielle de cette province, en particulier le soja, le maïs, le blé et le tournesol. L’élevage de bovins est aussi très développé.

On y produit, près de Bahia Blanca, d’excellents vins : malbec, cabernet sauvignon, tannat, chardonnay et sauvignon blanc.

C’est aussi la province d’Argentine qui accueille le plus grand nombre d’industries. La région a en effet bénéficié d’un grand boom industriel après la crise de 1930, notamment les villes d’Avellaneda (en banlieue de Buenos Aires capitale), La Plata, mais aussi Mar del Plata (pêche et industrie navale) et Bahia Blanca (pôle de pétrochimie), San Nicolas et Zarate (sidérurgie).

Le tourisme, sur la côte autour de Mar del Plata, est également une ressource importante.

Principales villes et intérêts :

La Plata

La Plata est la capitale de cette Province contenant plus de 740 000 habitants. Sa cathédrale de style néo-gothique offre un spectacle impressionnant !

Photo : Cathédrale de la Plata

Les plages

Les 1200 km de côtes qui bordent la province permettent de profiter des plus célèbres stations balnéaires argentines. De plus, les forêts de pins et les nombreuses dunes donnent un aspect sauvage à certaines destinations : Carilo, Villa Gesell, Pinamar, Necochea… tandis que Mar del Plata ou Miramar par exemple sont de véritables villes sur la côte.

La meilleure saison pour s’y rendre est de mi-novembre à mi-mars, avec un grand pic de fréquentation en janvier et février, car ce sont en effet les mois où la baignade est la plus assurée et où les Argentins sont en vacances.

Le delta du Río Paraná

A une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Buenos Aires, les petits îlots du delta du Paraná permettent de sortir de la ville et de se relaxer dans un cadre naturel privilégié. La visite de Tigre est également recommandée. Depuis la ville de Buenos Aires l’excursion dans le delta se fait dans la journée, mais il est également possible de rester dormir sur place.

Escapade sportive aux alentours de Tandil

Dans le sud de la province, près de Tandil, on peut pratiquer la randonnée, l’escalade et bien d’autres activités. Les centres touristiques les plus importants sont Sierra de la Ventana, le Cerro Tres Picos et Tandil.

Les lacs de la Province de Buenos Aires

La Laguna de Gomez, à Junin et dans un parc naturel du même nom, est bien exploitée pour le tourisme. Elle se situe à seulement 11 kilomètres du centre de la ville de Buenos Aires. On peut également se rendre à la Laguna de Chascomus, elle aussi en banlieue de la ville.

La découverte du monde des gauchos

Bien évidemment la Province de Buenos Aires regorge d’estancias qui permettent de découvrir à la fois le mode de vie des gauchos et leurs immenses estancias. Elles sont éparpillées dans la région, avec une forte concentration et un accès facile à San Antonio de Areco, petite ville reconnue comme étant le fief des gauchos.

Source: Bertrand Mahé

