En 2011, une enquête sur la religion en Argentine a été réalisée par l‘Université Commerciale “Siglo 21” (UES 21ème siècle) sur 1 027 hommes et femmes de 18 à 70 ans des villes de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Córdoba et Rosario.

Le thème précis de cette enquête portait sur les croyances religieuses de la population argentine. La question posée était : avez-vous déjà été en présence d’un miracle ?

Source : Clarín

Les résultats de l’enquête sur le religion en Argentine

90 % des enquêtés croient en Dieu.

Les villes : Corrientes serait la ville la plus croyante avec 97.5% de croyants. Buenos Aires serait la ville la plus “sceptique” avec tout de même 85% de croyants.

Les niveaux d’études : Les plus croyants auraient fait des études secondaires (96.3%) et ou seulement fini le primaire (96.2%). L’indice baisse pour ceux qui ont fait des études universitaires (85%).

Au sujet des miracles : 71.8 % disent croire aux miracles. Dans ce pourcentage les femmes sont plus croyantes que les hommes (77.4% contre 65.7%), et ceux qui n’ont pas fait d’études ou à peine fini l’école primaire croient plus aux miracles que ceux ayant terminés l’Université ( 86.7% contre 65%).

Dans ce pourcentage les femmes sont plus croyantes que les hommes (77.4% contre 65.7%), et ceux qui n’ont pas fait d’études ou à peine fini l’école primaire croient plus aux miracles que ceux ayant terminés l’Université ( 86.7% contre 65%). Enfin, 52% des enquêtés auraient déjà été témoin d’un miracle (guérison, naissance, accident).

Les croyances argentines

Fortunato Mallimaci, membre du Conicet (Conseil National des enquêtes scientifiques) dirigea en 2008 la première enquête sur les croyances et attitudes religieuses en Argentine. Dans ce contexte, il explique que la nouveauté du travail de l’ UES 21 montre qu’il y a des croyances dans toute la société argentine.

Ainsi, il commente : “Les professionnels qui sont passés par l’université croient au miracle (un peu moins mais rien de significatif) comme le reste des Argentins. Se trompent-ils ou sont-ils manipulés ? Ou simplement c’est qu’il existe différentes sphères de rationnalisation, chacune ayant ses dieux et son sacré, et qui traversent toutes les classes sociales?”

Il rajoute que les miracles les plus signalés correspondent à des guérisons.

“C’est un chiffre qui démontre l’énorme crise des systèmes de santé, auourd’hui privatisés, où reigne la loi du marché capitaliste”.

Cet article vous a plu ? Prenez le temps d’en lire d’autres