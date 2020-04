Si vous vous promenez à Buenos Aires pendant la “semaine sainte“, vous apercevrez dans les vitrines des boulangeries une sorte de pain sucré en forme de couronne, surplombé de crème pâtissière et d’éventuellement un ou deux œufs durs. C’est la fameuse Rosca de Pascua, immanquable pour les fêtes de pâques!

Rosca de Pascua Source : Flickr

Que représente-t-elle?

La consommation et l’élaboration de la traditionnelle Rosca de Pascuas varient dans chaque pays. Dans certains endroits elle représente, à travers la figure d’un anneau, l’amour et l’amitié qui unit les gens. Alors que dans d’autres, il représente l’unité familiale et le concept de continuité, de recommencement chaque année, d’éternelle renaissance.

En Argentine, la couronne de Pâques est avant tout profondément ancrée dans les coutumes culinaires de la fête chrétienne. Elle est très similaire, dans ce sens, à la Rosca de Reyes (Couronne des rois).

Une tradition née en Italie

Apparemment, le pain de Pâques est né en Italie, plus précisément à Bologne, afin de compléter l’œuf de Pâques déjà traditionnel. Les confiseurs italiens ont repris ces anciennes traditions, qui n’ont jamais été complètement perdues, pour “rivaliser” avec la tradition également ancienne de l’œuf.

Une autre histoire du gâteau de Pâques remonte à 476, lorsqu’un roi barbare assiégea la ville de Pavie en Italie. Dans ce lieu, un humble boulanger prépara un dessert en forme de colombe pour Pâques, symbole de paix et d’amour, et l’offrit au monarque.

Le roi fut si ému que, en signe d’amitié, il leva le siège de la ville et libéra la population. Au fil du temps, la forme du dessert a changé, jusqu’à atteindre la très célèbre couronne.

Des Rosca de Pascua pour tous les goûts

Au fil du temps, chaque pays a créé son propre gâteau de Pâques, en ajoutant des ingrédients, en changeant de garniture. On retrouve en effet des couronnes fourrées de différentes variétés de crèmes. Mais également des couronnes aux amandes, au chocolat ou aux fruits.

La Colomba en Italie, le Pan de Pascua au Chili, le Roscón Pascual au Mexique et enfin la Rosca de Pascua en Argentine, recouvert de crème pâtissière, de fruits confits et de sucre cristallisé sont quelques exemples qui se rejoignent dans la même tradition.

Des décorations différentes, des formes variées, des noms distincts pour un même symbole. L’unité familiale et le concept de continuité, de renaissance chaque année.

