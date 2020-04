Olta est une petite ville située dans la province de La Rioja. À 170 km au sud de la capitale provinciale. Entourée de montagnes et de très beaux paysages, cette ville offre de nombreuses activités et points d’intérêts touristiques. Une bonne occasion donc de vous y rendre !

Présentation et histoire de la ville

Dans la langue du peuple Pazioca, ethnie qui habitait la région jusqu’au XVIIe siècle, Olta était appelée « pozo » (puit) ou « hoyo » (trou). À cause de sa situation géographique. La ville est en effet entourée de montagnes, d’où l’ancienne orthographe d’« Holta », qui signifie « village entre les collines ». À partir de 1589, les colons espagnols s’installent dans la région. Ainsi, ils fondent officiellement la ville d’Olta le 6 septembre.

Le village est situé dans les llanos (plaines) de la Rioja et dispose de grands espaces et d’un riche environnement naturel. Le climat y est aride avec des étés très secs et chauds et des hivers doux.

Le « caminito » d’Olta

En 1903, la célèbre chanson de tango Caminito naît de l’imagination du musicien Juan de Dios Filiberto et du poète Gabino Coria Peñaloza. Pour la musique, Filiberto fait référence au quartier homonyme de La Boca. Mais pour les paroles, Peñaloza s’est inspiré du chemin qui menait de son village (Olta) à la maison de son professeur de musique. Jeune femme dont il était tombé amoureux. Cependant, elle fut envoyée loin du village afin d’interrompre cette relation mal vue.

Aujourd’hui, ce chemin de 2 km se visite et permet donc de découvrir la ville et ses alentours. Le tout en se mettant dans la peau du poète.

Quelles autres activités à Olta ?

La ville et ses alentours ont beaucoup à offrir. Selon les envies de chacun. Au niveau culturel, vous pourrez par exemple opter pour un circuit religieux. Ce sentier vous fera découvrir d’anciennes chapelles et clochers ainsi qu’un majestueux Christ de près de six mètres de haut. Une balade spirituelle et propice à la détente ! Pour les plus sportifs, la région est aussi l’occasion de partir pour un trekking dans les collines et montagnes de La Rioja. Par ailleurs, vous pouvez opter pour des sports nautiques ou de la pêche sur le Dique Olta (lac résultant d’un immense barrage).

